”Jordgubbsrazzia” inför midsommar – gör flera kontroller på Höglandet: ”Det väcker känslor”

Jordgubbarna spelar en huvudroll under den svenska sommaren. Oftast är det just de svenska jordgubbarna som konsumeras och brukar även kosta några extra kronor i jämförelse med de utländska. Men under säsongen förekommer fusk då utländska jordgubbar kan försöka säljas som svenska.

Under juni månad har växtkontrollenheten på Jordbruksverket gjort oaviserade kontroller i hopp om att upptäcka fuskare.

– Det finns en lagstiftning att konsumenten ska kunna göra ett val, så de här kontrollerna är viktiga. Dessutom kan man ofta se att fusket är en del i ett mönster där det fuskas med bland annat momsredovisning och skatter, säger Tony Nilsson, enhetschef på växtkontrollenheten.

Han berättar dock att årets kontroller har indikerat ett minskat fusk i jämförelse med tidigare år. Men ett par "intressanta tips" från allmänheten om ett fulknep gör det svårt för konsumenten att veta om det är svenska eller utländska jordgubbar som säljs.

– Det handlar om att någon gör en ompackning av jordgubbarna, alltså att någon exempelvis lägger över de utländska jordgubbar till svenskmärkta förpackningar, säger han.

Hur ser man då att det är fusk?

– Det blir såklart svårt för konsumenten, men våra kontroller innebär även att vi skickar iväg några jordgubbar på analys. Då ser vi med stor säkerhet var de är odlade.

Som konsument kan man själv hålla utkik efter fusk. Det finns ett par saker att notera när man planerar att köpa svenska jordgubbar.

– Det är framförallt priserna man ska reagera på. Är det billigare än vad det borde vara så brukar det vara en tydligt indikation på fusk. Annars handlar det om att se över förpackningen och ursprungslandet för att se om det är korrekt.

Växtkontrollenheten gör årligen kontroller av alla frukter och bär men den röda gubben är alltid väl omtalad.

– Vi gör många olika kontroller men visst är det jordgubbarna som väcker känslor.

Tror du att konsumenterna tycker att det är viktigare med svenska jordgubbar än andra svenska frukter och bär?

– Ja, men nog är det väl så.