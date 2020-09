Kanonsäsong för Stalpets café – nära att slå besöksrekordet: ”Snubblar på målsnöret”

I 15 säsonger har Marina Janehed drivit Stalpets café. När hon i början av maj öppnade dörrarna var hon dock för första gången förberedd på ett dåligt resultat efter sommarens slut.

Men när nu augusti månad är förbi, kaféet har stängt för denna gång och siffrorna är räknade visar det sig vara allt annat än dåligt.

– Vi är 18 gäster ifrån att slå besöksrekordet från 2007.

Marina Janehed är helt övertygad om att de hade överstigit det nuvarande rekordet på 19 083 kafégäster om det hade varit bra väder under säsongens sista helg.

– Vi snubblar på målsnöret, men det spelar ingen roll, säger hon.

Trots det snöpliga resultatet är Marina Janehed mer än nöjd.

– Detta trodde jag aldrig när vi öppnade i våras, men det känns givetvis jättebra.

På grund av coronapandemin har kaféet bland annat tappat utländska turister, besökare under underhållningskvällarna samt de bussar med gäster som vanligtvis brukar komma under somrarna.

Men detta har alltså inte kommit att påverka slutresultatet.

– Allt fler lokala gäster har ju hittat hit istället, säger Marina Janehed.

Hon säger att även Hantverksboden, som ligger i anslutning till kaféet, har haft många besökare trots begränsade öppettider. Verksamheterna har ett stort utbyte av varandra.

Under sommaren blev Stalpets minigolfbana, som under åren har förfallit, föremål för diskussion på sociala medier. Detta resulterade i att Marina Janehed bjöd in till två allmänna möten för att tillsammans kunna komma fram till en lösning gällande dess framtid.

Marina Janehed säger att idéerna flödade under träffarna, men ännu är det inte bestämt hur man ska gå vidare. Hon menar att nedskräpningen och skadegörelsen är ett så pass stort problem att det eventuellt krävs ett stängsel innan banornas skick kan återställas.

– Det är jättetråkigt att det ens ska behövas, säger hon.