Klassikerns jubileumsupplaga ställs in: ”Tar stor hänsyn till sjukvården”

Tidningen rapporterade redan i april att anmälan var stängd och att arrangörsklubbarna SMK Eksjö och FMCK Eksjö avvaktade med öppningen tills de ansåg att de med säkerhet skulle kunna säga att Ränneslättsloppet blir av.

Nu är det beslutat att det inte kommer att bli av.

”Organisationskommittén, SMK Eksjö Mc&Us och FMCK Eksjö har idag fattat ett gemensamt beslut att under rådande förhållande med Coronapandemin som fortfarande inte är under kontroll, ställa in Ränneslättsloppet 2020”, skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

– Det är ett tråkigt beslut, men under rådande omständigheter har vi inget val. Man kan inte utsätta sig själv eller sin omgivning för några risker i det här läget. Med alla förare och medföljare som kommer hit hade det blivit många tusen besökare och det vill vi inte ha, säger Ronnie Johansson till tidningen.

– Vi har stött och blött alla möjligheter, men i slutändan hamnar vi här och har inte mycket val. Det är tråkigt, men klubbarna kommer överleva och det finns annat som är viktigare än pengar i det här läget, fortsätter han.

Årets upplaga av Ränneslättsloppet skulle ha arrangerats den 18-20 september och det som brukar innebära välkomna intäkter för både arrangerande klubbar och näringsliv i Eksjö går om intet.

– Det är mycket pengar och har varit en viktig del för klubbarna under många år och har inneburit att vi har kunnat utveckla sporten lokalt. Det är detta som har varit moroten för verksamheten. Men det är ingen som står på stupkanten, utan vi överlever. Sedan hoppas vi att vi får ta del av Riksidrottsförbundets pengar som kommer i höst, men det vet vi ju ingenting om ännu, säger Ronnie Johansson.

– Normalt är detta en jättehelg för hela Eksjö och nu är det helt plötsligt borta. Det är en annan fråga, vad Eksjö kommun förlorar på detta. För det är ett slag mot besöksnäringen och har under många år varit Eksjös bästa helg.

Förutom att tävlingsledningen anser att de inte kan hålla myndigheternas krav på max 50 personer i en folksamling nämner Ronnie Johansson ytterligare en anledning till beslutet.

– Vi tar stor hänsyn till sjukvården. Vi kan inte belasta dem med det som många kanske tycker är onödiga skador. Det är något vi orsakar om vi startar upp. Sjukvården behöver återhämtning och vi ska inte vara med och bidra till att de inte får det, avslutar han.