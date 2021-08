Kommunens lösning efter avhoppet – han får trippla chefsroller: ”Jag är helt trygg med den här lösningen”

Det var i mars i år som Christian Waldmann tillträdde som ny fritidschef i Eksjö kommun då han efterträdde Stefan Hallberg.

Men efter blott några månader som fritidschef aviserade Christian Waldmann sin avgång från tjänsten. Han slutar den 31 augusti och har valt att i stället gå tillbaka till sin tidigare arbetsgivare Försvarsmakten.

– Parallellt med att vi dragit igång en bred rekryteringsprocess har vi arbetat med att hitta en interimlösning så att det inte ska uppstå något glapp i verksamheten, säger Nina von Krusenstierna, chef för tillväxt- och utvecklingssektorn.

Den tillfälliga lösningen landade i att Thomas Hanzén går in som fritidschef från 1 september till i januari/februari 2022. Då hoppas kommunen ha fått den mer långsiktiga lösningen med ny fritidschef på plats. Hanzén är sedan tidigare både kulturchef och kulturskolechef.

– Han är mycket väl meriterad för att kliva fram och ta interimsdelen. Han kan kommunen, är inkörd på frågorna och har ett brinnande intresse för fritid- och föreningsverksamhet. Jag är helt trygg med den här lösningen och jag tror också att det kommer kännas bra för personalen. Det här är en lugn och stabil lösning tills dess att vi landar i den långsiktiga lösningen.

Ska Thomas Hanzén även fortsätta som kulturchef och kulturskolechef?

– Ja. Så vi håller på att upprättar en prioriteringslista så vi och Thomas kan hantera de dubbla rollerna under den begränsade tid som det innebär. Eftersom Thomas kommer ta båda delarna behöver vi titta på vad det är som vi ska prioritera, vad som är viktigast och hur vi löser allt på bästa sätt under den här perioden. Vi har tittat på schemat och i vårt kalendarium och känner inte att det ska vara några problem under den här begränsade tiden, svarar Nina von Krusenstierna.

Att Christian Waldmann försvann från tjänsten som fritidschef i kommunen efter bara några månader kommenterar Nina von Kruenstierna så här:

– Han har fått ett erbjudande om en annan tjänst i Försvarsmakten. Det är naturligtvis jättetråkigt att förlora honom men så är det ibland och då får vi lösa det som vi har framför oss. Vår ambition att lösa det här på bästa sätt när nu situationen har uppkommit.

Rekryteringsprocessen av en ny fritidschef fortgår alltjämt och kommunen har redan fått in flera ansökningar. Inte bara från närområdet utan hela landet.

– Det har trillat in ganska många ansökningar, till och med från norra Sverige. Efter vad jag har hört så har jobbannonsen fått en stor spridning och det finns helt klart ett intresse för tjänsten. Nu när vi fått en interimlösning får rekryteringsprocessen ta sin tid.

FAKTA: Kommunens fritidsavdelningen

Fritidsavdelningen är organiserad inom Tillväxt- och utvecklingssektorn och ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, öppen ungdomsverksamhet, stöd, service och ekonomiska bidrag till föreningar, ungdomsarrangemang och lovverksamhet.

Avdelningen ansvarar också för drift och skötsel av bland annat fritidsgård, idrottshallar, idrottsanläggningar, simhall, vandringsleder och badplatser.

Inom fritidsverksamheten ingår även en konferensanläggning som lockar artister och arrangemang till kommunen.

Fritidsavdelningens goda dialog med föreningar bidrar till läger- och föreningsverksamhet inom kommunen.

Källa: Eksjö kommun

