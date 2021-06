Konungens återkomst räckte inte – trots fina milstolpen för Holta: ”Många fina minnen”

Det är inte alla som får stående ovationer och publiken på glatt humör vid en förlust. Men så är inte Rune Holta vem som helst heller.

47–åringen bjöd på storartad speedway i sin återkomst och visade att han fortfarande är bland dem snabbaste runt Hasses Motorstadion.

– Det är jättekul att vara tillbaka och jag är glad att jag tog chansen. Sen är det synd bara att vi inte kan vinna matchen. Vi kom i gång bra på slutet men det strulade för oss lite i början. De fick övertaget och vi tvingades jaga. Banan var bra hela tiden men vi hade lite svårt att ställa in cyklarna till att börja med, säger Rune Holta.

Slutresultatet skrevs till 43–47 vilket innebär att säsongens första förlust för Vetlanda Speedway är ett faktum. Desto roligare siffror att läsa är Rune Holtas poängshow i återkomsten.

Efter en inledande enpoängare klev veteranden fram och vann fem raka heat, stannade på 16 inkörda pinnar och passerade milstolpen 1500 inkörda poäng för Vetlanda Speedway totalt i karriären.

– Jasså, det visste jag inte? Men det kändes bra. Vi får hoppas att jag kommer tillbaka hit igen om inte allt för lång tid, säger Holta, som ligger femma i klubbens maratontabell.

Hur kändes det att vara tillbaka i Vetlanda och möta publikens jubel?

– Det var roligt. Man har ju många minnen härifrån och det blev liksom lite repeat på alla de goda stunder man har haft här. Jag kände det direkt när jag kom in på stadion. Jag har haft många häftiga upplevelser här så det var härligt att få återuppleva det.

När Vetlandafansen får se Rune Holta nästa gång är i nuläget lite osäkert. Efter tisdagens formbesked är det knappast någon snack om att han höjer konkurrensen i truppen.

Men det är mycket som ska klaffa också.

– Det är lite svårt att planera i år. Vi har en del måndagsmatcher i Polen och sedan bestämmer de bara TV–matcherna två veckor i förväg, så det är en del som måste rätas ut. Men jag är klar till att hjälpa klubben om de behöver. Om jag bara kan så kommer jag, säger Holta.

Just problematiken med logistiken och planeringen blev extra tydlig för Holta i premiären. Holta ringdes in sent och hade inte någon egen mekaniker med sig. Istället backades han upp av Peter Ljungs team.

– Jag åkte i Polen i söndags och min mek kunde inte följa med hit idag. Men Peter ställde upp med sitt team och hjälpte mig under hela dagen. Utan hjälpen från Peter hade det blivit väldigt svårt för mig att komma hit, säger Holta.

MATCHFAKTA: BAUHAUSLIGAN

Vetlanda Speedway–Indianerna 43–47

Poäng, Vetlanda: Rune Holta 16, Dominik Kubera 11, Alexander Woentin 7+1, Peter Ljung 4+2, Victor Palovaara 3+1, Filip Hjelmland 2.

Indianerna: Chris Holder 12, Jonas Jeppesen 11+2, Max Fricke 11, Andreas Lyager 8, Joel Andersson 5+1. Ludvig Lindgren 0, Jonathan Grahn 0.Publik: 500. (Hasses Motorstadion).