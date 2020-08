Lasse tar inspiration från närmiljön: ”Mycket finns runt knuten”

– Idéen om att bli teckningslärare föddes väl egentligen på högstadiet. Vi hade en riktigt bra teckningslärare, ”Zacke” och han var lite av en legendarisk bildlärare i Linköping, säger Lasse Samuelsson.

Han lutar sig tillbaka i stolen i sitt målarrum.

– En annan förebild var också min kusin Gunnar som också var bildlärare. Hos honom fick jag testa oljefärg för första gången.

Lasse växte upp i Linköping och rörde sig senare till Stockholm när det blev dags att studera – först på Gerlesborgsskolan och därefter på Konstfack. Som nybakad bildlärare hamnade han ganska omgående i Eksjö.

– Vi var ett gäng med rötter i Småland och Östergötland som umgicks mycket och jag visste redan innan att jag skulle sluta upp i de trakterna.

Han började undervisa på Prästängsskolan och hade även en mindre tjänst på stadens gymnasium. Lasse kom också att bli delaktig i den första svenska eftergymnasiala animationsutbildningen, som startade i Eksjö på initiativ av animatören Stig Lasseby – upphovsman till de första Pelle Svanslös-filmerna.

Under denna tid kom Lasse även i kontakt med den danskfödda animatören Kai Pindahl, som bodde i Kanada men gästföreläste på utbildningen. Samarbetet ledde enligt Lasse till en lång vänskap, samt två somrar av studier hos Kai i Ontario – en för Lasse mycket betydelsefull och givande period.

Stig Lassebys verksamhet gav inspiration till att senare starta upp gymnasiets animationsutbildning 2001 – även i detta avseende var Lasse delaktig.

– Det kändes bra att starta upp gymnasieutbildningen. Sedan har ju utbildningen förändrats genom åren, mycket tack vare goda kontakter. Vi har haft flera gästföreläsare i form av framstående animatörer. Det har också varit roligt att se flera före detta studenter med jobb inom branschen, säger Lasse som i höstas gick i pension efter närmare 20 år på skolan.

Trots jobbet som bildlärare har Lasse alltid bedrivit konstnärsskapet parallellt, om än med varierande intensitet.

– Jag vill själv vara processen och utsätta mig för det jag utsatte mina elever för. När jag jobbade kunde jag ibland känna mig ”bildtrött” när jag kom hem men hittade en balans och lärde mig vilka perioder på året jag har som mest lust att skapa.

Trots att Lasse gärna jobbar med sina bilder i målarrummet hemma i lägenheten, upplever han att det är möten med platser som skapar en bild. Han har också många målarresor bakom sig.

– Jag minns en resa till Irland sommaren 1998. Jag satt ute och målande hela tiden och inspirerades av landskapet.

Landskapet har alltid varit ett dominerande tema i Lasses måleri och genom åren har det även blivit en del norska vyer – något han tackar motorcykeln för.

– Sista tiden har jag dock upptäckt att man inte behöver röra sig så långt bort för att finna inspiration. Mycket finns runt knuten och i vardagliga miljöer.

Han upplever också att det finns många mindre motiv att hämta i landskapet och i naturen.

– Jag har flera gånger gått över gatan till gamla hotellträdgården men också gjort turer till Qvensås bokskog och Nifsarp. Jag gillar att måla det vissnande och kan uppskatta dess sparsamma färgskala. När knoppningen kommer blir det genast svårare, säger han och synar en större målning av ett brungult löv som pryder väggen i målarrummet.

Tanken om ”det närsynta” som Lasse kallar det, var också det ledande motivet under den egna utställningen på konstnärshuset Svavel i Jönköping förra hösten. Utöver arbetet inför utställningen skissade han mycket.

– Det blev en mycket lyckad utställning men jag märkte att jag efteråt att inte kände mig färdig – varken med de närsynta motiven eller det skissande som kommit att bli kontinuerligt. Under studietiden på Konstfack hade vi ett skissblock med oss vart vi än gick, men med åren tappade jag det, säger Lasse.

Det kontinuerliga skapandet och den återupptäckta lusten att skissa menar Lasse blev ett bra sätt att komma in i arbetsrutiner efter pensionen.

– Jag har alltid känt att jag behöver någon form av struktur kring mitt skapande och försöker ha en hög arbetsmoral. Jag gör något med penseln eller pennan varje dag.

Pliktkänslan och arbetsmoralen tror sig Lasse sig ha anammat från författaren och konstnären Stig Claesson.

– Han har alltid varit lite av en husgud. Enligt honom handlade skapandet om att vara på plats och göra jobbet. Jag upplever att det finns en romantisk myt kring kreativt skapande men jag har fötterna på jorden och vet att det som krävs är hårt arbete.

Under den gångna våren upplevde Lasse även en tacksamhet över sina invanda rutiner.

– Jag kände mig produktiv och var i full gång med förberedelserna inför årets Konstrunda.

Till följd av corona-pandemin ställdes Konstrundan in och Lasse upplever att detta först fick honom att känna sig något uppgiven.

– Jag hade verkligen laddat inför årets konstrunda men det som var bra är att det skapade en fortsatt motivation. Man kan inte sitta och vänta på inspiration utan man måste själv göra jobbet och jag upplever ofta att det är just i det arbetet som inspirationen växer fram.

Att Lasse under våren och sommaren målat mycket i den närliggande miljön är som nämnt inget nytt, även om den gångna tiden inneburit att mer tid spenderats hemma. Att skissandet på bakgården blivit något av en daglig rutin är inte heller okänt om man följt Lasses sociala medier under året. Enligt honom själv är detta något som togs upp under förra sommaren efter en lång tids uppehåll men skisserna har därefter blivit många.

– Man upptäcker ständigt nya motiv och vinklar när man sitter här. Det gäller också att vara observant och inte ta skapandet för givet – speciellt inte i en miljö där man rör sig dagligen.

Årets första teckningen från bakgården målades den 27 mars och han beskriver utmaningen i att göra om ett tillsynes snarlikt motiv. Vidare beskriver Lasse sina dagar och sin omättliga lust att skapa.

– Dagen börjar och slutar på samma sätt – i målarrummet med morgonrocken på. Jag tittar alltid över dagens arbete och drar några penseldrag till, säger Lasse och blickar över arbetsbordet där målning nr 886 håller på att växa fram.