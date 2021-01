Lena Philipsson blir en av programledarna för Melodifestivalen 2021

Den 6 februari inleds Melodifestivalen. På tisdagen meddelade SVT att det blir ett lite annorlunda upplägg det här året. Deltävlingarna kommer att sändas utan publik men med fler programledare. Efter 20 år gör Christer Björkman sin sista Melodifestival och kommer att vara "huvudprogramledare".

I den första deltävlingen kommer även Lena Philipsson att vara programledare.

– Jag längtar efter lite glitter och glamour, säger hon till SVT.

Christer Björkman får sällskap i programledarrollen under alla deltävlingar och av Oscar Zia och Anis Don Demina under deltävling två. Jason ”Timbuktu” Diakité kommer att vara programledare för deltävling tre och komikern Per Andersson tar hand om deltävling fyra.

Andra chansen programleder Christer Björkman tillsammans med Shirley Clamp. Skådespelaren Shima Niavarani står på scen under finalkvällen den 13 mars och får även sällskap av eurovisionvinnaren och melodifestivalfavoriten Måns Zelmerlöw, skriver SVT.