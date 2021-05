Linda hämtar sin livskraft på gymmet – möts av ständiga åsikter: ”Nästan varje dag påpekar folk hur jag äter”

Ont i nacken blev starten på en träningsresa. Linda Nors ville bli av med värken och gick på gym ett par dagar i veckan.

För fyra år sedan, i mars 2017, ”började hon träna på riktigt” som hon säger med gym nästan alla dagar i veckan.

Träningen gav snabbt resultat. Linda utvecklade muskler på en smal och liten kropp och det bekräftades när en kompis från Stockholm, som inte sett henne på ett tag, hälsade på och spontant utbrast: ”Fan, vad väl det syns på dig!”.

– Hon sporrade mig med kommentaren. Jag har alltid haft problem med att gå upp i vikt, gillar inte mat särskilt mycket.

Det handlar inte om ätstörning. Linda beskriver det mer som ett ointresse. En lunch kunde bli en korv på bensinmacken och suget efter desserter var större än tillagad mat.

– Jag var som ett barn, gillade plättar.

Kompisen uppmuntrade henne att tävla i Bikinifitness och Linda deltog första gången i december 2017.

Under hösten ställde hon om för tävling, fick bättre koll på maten och näringen hon behövde för att växa i muskelmassa.

– Man svälter inte så som många tror, mitt problem var att få i mig all mat, man ofta och näringsrikt.

Det som var värst att sluta med var sockret, det var nästan värre än att sluta röka

Hon åt mycket av tillagad nötfärs, ris, potatis, kyckling, lax.

– Det som var värst att sluta med var sockret, det var nästan värre än att sluta röka, säger hon.

– Disciplinen att inte äta kakan.

Från att ha varit en kvinna som mest åt skräpmat, förändrades hon till en hälsosam person med nyttig mat, regelbunden träning och ett psykiskt välbefinnande som hon inte känt på länge.

– Redan efter fyra veckor upptäckte jag ett helt annat liv, nu ger jag kroppen vad den behöver.

– Jag mår jättebra och känner sig bekväm med min kropp, har ökat tio kilo. Jag är supernöjd, säger hon.

Ändå skaver tillvaron med ett nytt hälsosamt liv. Linda Nors pratar om dolda budskap i samhället som blir tydliga i relationen med andra. De tär på självkänslan och bilden man skapar om sig själv.

Linda Nors säger att det är svårt med våra ideal.

De outtalade sociala koderna för vad som är accepterat påverkar hur vi förhåller oss till varandra, menar Linda.

– Det är så triggande för folk att man tränar, vad man äter. Nästan varje dag påpekar folk hur jag äter, nu när det är sunt.

Hon får höra påståenden som ”Din träning kommer gå dig åt huvudet” eller ”Tränar du varje dag?”, ”Äter du det där varje dag?”

– Om jag äter något annat får jag höra. ”Ska du äta det där, får du det?”

– Ingen påpekade någonsin maten när jag åt en korvlunch, eller när jag åt mina efterrätter och inte mådde bra.

Så nu när hon är en smal person, som väljer en hälsosam linje så känner hon att folk blir hotade av hennes livsstil.

– Precis så är det! Man risar hellre än rosar, svarar hon.

Du får inte vara nöjd i ditt hälsosamma jag?

– Nej.

Att uppnå ett ideal blev inte lyckan?

– Nej, svarar Linda igen.

Linda går in för sin träning och kost, men upplever ibland att detta ses som något negativt.

– Ja, för min sunda livsstil kan triggas av andra.

Linda plockar fram sitt Instagram med ett hundratal tränings- och tävlingsbilder.

Vad vill du förmedla med dina bilder?

– Energi och motivation! Jag vill visa att en vanlig människa kan träna och nå sina mål, oavsett om det gäller vikt eller psykisk hälsa. Träning är bra för alla åldrar.

Instagramkontot är en fortsättning på tävlandet. För det är hon lite färdig med just nu.

– Jag var nog lite för tuff för min kropp. Efter fem tävlingar sa min kropp ifrån. Det ligger mycket arbete bakom en tävlingssatsning, vardagen kommer alltid ikapp med som i mitt fall två tonårspojkar, arbete, hus och hund.

Linda försöker hela tiden hitta nya saker att boosta sig själv med.

Det sitter en post it-lapp på mjölkpaketet som hon ställer fram till kaffet. Budskapet, affirmationen, ska hon träna på hela veckan. Därför har hon satt en lapp i garderoben och vid ytterdörren också. ”Boosta dig själv” heter boken.

– ”Jag är ambitiös” står det och det ska jag säga högt också, förklarar hon.

Hur ser du på dig själv?

– Jag älskar att prestera, är företagsam, jag vill gärna lyckas och ha ett mål, är prestationsinriktad.

Hon tar fram flera saker hon trivs med.

– Jag bor i mitt drömhus, har två fantastiska barn och ett arbete jag trivs med.

Så vad är ditt nya mål?

– Jag har inga mål just nu. Känns som att jag uppfyllt de flesta.

Är det kanske dags att njuta lite av livet?

– Ja, men hur gör man det? frågar hon sig och ler.

Mest av allt önskar hon att alla får känna den tillfredsställelse man kan ha över sitt liv som hon själv känner just nu. I hennes fall blev det med träning och kost.

Personfakta Linda Nors

Ålder: 43

Familj: Sonen Oliwer, 17 som bor hemma, hans storebror Fabian, 20 som är utflyttad och hunden Bosse.

Bor: I villa i Ormaryd

Intressen: Tränar mycket på gym och spelar padel. Umgås med mina barn och går mycket med hunden Bosse.

Jobbar: Ekonomiansvarig på Vrigstad Svets & Mekaniska. Sköter det administrativa åt Guldström & Kompani i Ädelfors.

Läser just nu: Boosta dig själv Bli tryggare, starkare och få bättre självkänsla av Linda Palm och Sanna Sporrong

Livsmotto: Don´t wish for it, work for it.

Hennes instagram: @linda_nors