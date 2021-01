Lindkvist knockad när NIF föll: ”Blir säkert värre ikväll”

Efterlängtat segerjubel under lördagen. Men glädjen blev kortvarig för Nässjö IF som föll tillbaka in på förlustspåret igen när Ljusdals BK kom på besök under söndagen.

En förlust som sved extra mycket för Nässjös Viktor Lindkvist. NIF–mittfältaren träffades otäckt av ett skott i ansiktet och fick kliva av isen tillfälligt för läkarvård.

Från avbytarbänken fick han se Ljusdal koppla ett rejält grepp om matchen när de gick från 0–1 till 1–4 på kort tid.

– Det var tufft...men samtidigt är det inte så mycket att göra åt det. Det var bara försöka att ta bort så mycket smärta som möjligt, säger Lindkvist.

Den rutinerade NIF–spelaren var tillbaka i spel igen i slutet på första halvlek men då var uppförsbacken redan brant.

Och ännu brantare skulle den bli efter pausvilan. Ljusdal satte 1–5 tidigt och gjorde 2–6 nästan omgående efter att NIF hade reducerat.

Till sist skrevs slutresultatet till 4–6 men NIF var aldrig riktigt nära några poäng i den här matchen.

Ett stundtals slarvigt försvarsspel och en offensiv som aldrig riktigt kuggade i blev för kostsamt.

– Det blev ett litet energitapp idag. Vi hade annars bra energi inför matchen men sen får de göra 1–0 och 3–1 på lite slarvmål. Det är boxmål där vi inte riktigt får undan bollen. Har man energin med sig tar man dem. Igår hade vi tagit bort dem till exempel, säger Viktor Lindkvist.

Han är rejält svullen runt näsan när han kliver av isen efter matchen. Det där täckta skottet lär nog kännas några dagar framöver för Lindkvist.

– Det är svullet så jag får nog åka in och kika på det och se om jag kan få det röntgat, säger han.

Det var en rejäl smäll?

– Ja det var otäckt. Man är inte med på det heller. Det kommer så fort. Men det är som det är.

Mår du okej i skallen annars?

– Ja det är lugnt. Jag satt länge så det var lite det jag ville känna efter. Jag ville prova att spela sista minuterna i första halvlek för att se hur skallen kändes och det kändes okej. Sen gör man väl inte sin bästa halvlek efter det kanske.

Det är mycket smärta som ska trotsas?

– Det blir säkert värre i kväll när adrenalinet har gått ur kroppen och lite sånt. Men det ska nog inte vara någon fara.

Nässjö IF kan åtminstone glädja sig åt två inspelade poäng under helgen.

– Vi hade lite att jobba med inför helgen. Det har inte gått som vi har velat och vi har inte spelat som vi har velat heller. Men igår (lördag) kändes det ändå som ett litet fall framåt, säger Lindkvist.

Matchfakta – Bandyallsvenskan

Nässjö IF–Ljusdals BK 4–6 (1–4)

Målen: 0–1 (16) Jonas Pettersson (Marcus Lindholm), 0–2 (23) Noa Djäkner, 1–2 (28) Pontus Nordström (Patrik Gustafsson Thulin), 1–3 (31) Jonas Pettersson, 1–4 (32) Noa Djäkner (Marcus Lindholm), 1–5 (53) Mikhail Svechnikov, (Noa Djäkner), 2–5 (60, hörna) Linus Nilsson, 2–6 (63) Marcus Lindholm (Edvin Nilsson), 3–6 (90+1) Linus Nilsson (Axel Johansson), 4–6 (90+4) Patrik Gustafsson Thulin (Kevin Runbom)

Hörnor: 11–5

Utvisningar, Nässjö: 1x10 Ljusdal: -

Domare: David Järvinen

Publik: 8 (Stinsen Arena).