Max Eskilsson: Det är inte stationslägena som gör satsningen på snabbtåg tveksam

Ska nya stambanor för tåg byggas och var ska i så fall stationerna ligga? Projektet har börjat anta konkreta former men i praktiken kan utgången vara öppen. Nu är inte läge för tåg-vågspel.

Byggandet av nya stambanor är tänkt att bli av. Detta slogs fast i januariavtalet och i somras gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram underlag. Myndigheten ska bland annat analysera ”tekniska utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och utformning av stationslägen”.

För lokala politiker är stationslägena naturligt nog en angelägen fråga. Jönköpings kommun vill – i samarbete med Linköping, Borås och Göteborg – upphandla en konsult som lyfter fram fördelar med nära stationslägen. I veckan skrev regionen – i allians med Västra Götaland och Östergötland – ett öppet brev till regeringen. Ett utspel som regionstyrelsens förste vice ordförande Marcus Eskdahl (S) kommenterade med "Får vi inte centrala stationslägen går vi miste om de stora volymer som är en fördel med järnvägen".

Förhoppningarna handlar främst om en station vid Södra Munksjön, i linje med statliga utredningen Sverigeförhandlingens slutrapport 2017. Men i en delrapport Trafikverket presenterade i slutet av augusti stod: "Nuvarande systemutformning som Sverigeförhandlingen tagit fram behöver ses över och omprövas avseende både antal stationer och stationslägen."

Även för de andra aktuella kommunerna i länet hade utredningen föreslagit förhållandevis centrala lägen. För Värnamos del ”strax öster om tätorten” och för Tranås del "längs den befintliga Södra stambanan norr om Tranås stad, mellan Granelund och Tismetorpet".

Goda förutsättningar för tågresande är bra för klimatet och praktiskt för pendlare. För att inte tala om de lokala förtjänsterna som centralt placerade stationer med smidiga förbindelser till övriga landet innebär. Det skulle underlätta för boende i länets kommuner och samtidigt stärka attraktiviteten för nyinflyttare.

Vägskälet handlar alltså inte om stationerna. Knäckfrågan är, som ledarsidan tryckte på i somras, om den omfattande satsningen i sig kan motiveras.

Men även om byggande av nya stambanor i sak vore vettigt lär projektet vara ett ekonomiskt vågspel. En investeringsram på drygt 200 miljarder kronor ligger på bordet. Det är lägre än de 230 miljarder som Sverigeförhandlingen nämnde. Men redan då fanns ett osäkerhetsspann på 30 miljarder. Som Stockholms handelskammare konstaterade i en rapport förra året är det inte heller ovanligt att kostnader för höghastighetsspår kraftigt visar sig överskrida budget.

Den ekonomiska jättenotan och dess osäkerhet är viktiga skäl att avvakta – men inte de enda.

Ännu är det oklart hur, och under hur lång tid, corona kommer att påverka våra resemöjligheter och -vanor. Så snart det är möjligt bör målsättningen visserligen vara ökat kollektivt resande. Men ännu snabbare snabbtåg är inte det enda verktyget. I en prognos från Sveriges kommuner och regioner beräknas landets regionala kollektivtrafik till årsskiftet ha tappat bortåt 7,5 miljarder på grund av corona. De verksamheterna behöver ordentligt, statligt stöd för att återhämta sig.

Dessutom är stödet i riksdagen knappt och en så pass övergripande infrastrukturreform borde göras under stabila parlamentariska förutsättningar. M, SD och KD är emot investeringen med nuvarande upplägg. S-MP-regeringen står – liksom V, C och L – bakom banbygget. Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni sa dock så sent som förra hösten: ”Om klimatfrågan är akut, så är inte det här lösningen” (Dagens industri 26/9-19). I samma intervju menade hon att Moderaterna ”måste” vara med om en gångbar finansieringsmodell ska hittas.

Om banprojektet klubbas igenom vore centrala stationslägen att föredra och helheten skulle vara viktigast. Bland annat kan en station vid Södra Munksjön innebära positiva synergieffekter för hela länet. Dessvärre finns här också risken ur det större perspektivet. Vinster och långsiktiga fördelar kan ironiskt nog göra ett mycket dyrt och osäkert äventyr ännu dyrare.