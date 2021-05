Myresjö sörjer Roland Svensson: ”En fantastisk ledare”

Roland Svensson var med när Myresjö IF tog sig från division 5 till svensk elitfotboll – en resa som inleddes på 1960-talet.

Han spelade själv fotboll för Myresjö och nickade in ett av målen i den avgörande matchen när klubben tog klivet upp från division 5 till fyran. Han spelade 340 matcher för Myresjö IF.

Men det var framför allt som ledare Roland Svensson utmärkte sig. Han har tilldelats de högsta utmärkelserna som går att få av Svenska fotbollförbundet, Smålands idrottsförbund och Smålands fotbollförbund. 2017 fick han ta emot Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld. Då hade han varit verksam som ledare i över 55 år.

Han beskrivs ofta som spindeln i nätet kring allt som hände i Myresjö IF på storhetstiden och låg bakom många av de stora värvningar klubben lyckades genomföra.

I ett längre reportage tidningen gjorde om Roland Svensson 2016 var det flera tidigare Myresjö-spelare som lovordade hans arbete inom föreningen.

– På något sätt var Roland det man förknippade Myresjö med. En fantastisk ledare som höll ihop gänget. Han brydde sig om alla och att alla spelare, fruar och familjer mådde bra, sa Pelle Lennartsson då.

– Han höll ihop det som en stor familj och det var mycket tack vare han och hans fru Mona som laget blev en familj. Den tiden glömmer man aldrig, menade Tony Svedenås.

Roland Svensson blev 80 år gammal och gick nyligen bort efter en tids sjukdom.

Hans familj har nu, tillsammans med Myresjö IF, startat en fond till Rolands minne. Syftet med fonden är att alla som vill ska kunna utöva fotboll oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar. Samtliga fotbollsföreningar i Vetlanda kommun ska kunna söka bidrag ur fonden via Myresjö IF.