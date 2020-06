Nässjö IF ställer sig frågande till uteblivet stöd

När Riksidrottsförbundet under måndagen redovisade vilka föreningar som får ta del av regeringens krispaket till idrotten så gick Nässjö IF lottlösa. Riksidrottsförbundet anser att den ansökan föreningen lämnat in är ofullständig.

– Vi tycker att vi har beskrivit tydligt hur vi har räknat och budgeterat, så det är klart jag är besviken, säger klubbens kanslichef och viceordförande Lena Säleby till tidningen.

Ansökan gällde ett evenemang klubben planerat att anordna för sina sponsorer. En sorts grilltävling. Klubben hade budgeterat med att dra in 120 000 kronor på eventet, 100 000 i direkt anslutning till sponsorgrillningen, och 20 000 genom försäljning av souvenirer och dylikt. På grund av corona-virusets framfart ställdes grillningen in och pengarna uteblev.

– Souvenirförsäljningen blir så klart väldigt spekulativ, det hade ju lika gärna kunnat bli 2000 kronor, så jag kan förstå Riksidrottsförbundet där, men resten är vi ju säkra på att vi hade fått in om vi kunnat genomföra det, säger Lena Säleby.

Riksidrottsförbundet hade önskat se svart på vitt hur mycket klubben dragit in på liknade evenemang tidigare år, men eftersom det här var den första upplagan av grilltävlingen har det inte gått.

– Vi har aldrig anordnat något så här stort tidigare, det är inte jämförbart med städningen eller golfen vi har haft tidigare, jag

På Nässjö IFs årsmöte förra veckan kom det fram att klubben gått back drygt 210 000 kronor. Så måndagens besked kom extra olägligt för NIF som hade önskat större tydlighet från förbundets sida.

– Vi hoppas få ett tydligare besked snart. Så att vi kan reda ut vad det är vi har gjort fel och försöka åtgärda detta, säger Lena Säleby.