Nordströms galna helg – efter rekordmatchen: ”Har nog aldrig hänt innan”

Som juniorspelare är Emil Nordström van vid att spela många matcher under en vinter. Men den nyss gångna helgen tar nog ändå hem priset som den mest galna och intensiva hittills i Nordströms karriär.

Jönköpingskillen och VBK–talangen har avverkat en match i Elitserien samt två matcher i Bandyallsvenskan inom loppet av 41 timmar.

– Det har nog aldrig hänt innan så det var något nytt för mig. Men det verkar ju inte skada med tätt matchande i alla fall, säger Nordström med ett skratt.

Om det låter anmärkningsvärt att lira tre seniormatcher på tre dagar är Emil Nordströms poängstim och prestation faktiskt snäppet värre.

Eller vad sägs om sju mål och två målgivande passningar från 18–åringens klubba under helgen.

– Det har varit en bra helg med två vinster och ett kryss. Poängen har trillat in och det har gått bra för mig personligen, konstaterar Nordström.

Drog igång målkalaset

Det hela började med det helgalna målrekordet i Stockholm när Vetlanda BK besegrade AIK med 13–12. Nordström var den som drog igång gästernas vändning med sina två snabba mål i första halvlek.

– Det har skrivits mycket om det redan men...ja, det var en skapligt galen match som vi gick vinnande ur till slut. Det var skönt att få vara med och bidra lite också. Skönt att få sätta dit dem bollarna, säger han.

Sedan rullade det alltså bara bara på. Först två mål och två assist när Jönköping Bandy svarade för en mäktig vändning hemma mot Ljusdal.

Därefter ett hattrick när samma Jönköping Bandy räddade en sen poäng hemma mot Västanfors.

Självklart var det Nordström själv som på volley satte dit kvitteringsmålet på slutet.

– För mig som får begränsat med speltid i Elitserien är det perfekt att kunna spela med Jönköping i Allsvenskan där jag kan få lite mer speltid. Det bygger upp självförtroendet.

Du som verkligen kan jämföra. Hur mycket skiljer det egentligen mellan serierna?

– Det är klart det stor skillnad. Framförallt tempot på spelet. Det är en helt annan sak egentligen. Men Allsvenskan har blivit bättre. Den närmar sig. Det blir bättre och bättre lag i Allsvenskan också.

Ser du någon risk med att spela så många matcher på kort tid?

– Det finns väl en risk att man sliter ut sig men jag är ung så det ska nog inte skada.

”Bra för utvecklingen”

Istället hyllar Nordström möjligheten att kunna spela i bägge serierna. Speciellt ett sånt här år.

– Det är en skitbra möjlighet för oss som är unga. Det har verkligen varit bra det här året när det inte har blivit något juniorspel. Det är bra för utvecklingen, säger han.

Och nu måste självförtroendet vara på topp inför en ny vecka och Bollnäs borta på lördag?

– Ja, det här var en helt klart en boost.

Även August Klang lirade tre matcher inom loppet av 41 timmar under helgen. Klang var också med när Vetlanda besegrade AIK i fredags och matchade sedan dubbelt med Nässjö IF under helgen.