Nu ska mindre orter komma till tals: ”Det är drop in för att få in fler tyckanden”

För att få en mer rättvis bild över vad invånarna i Eksjö kommun tycker, vilka områden eller platser som ligger dem varmt om hjärtat och vilka som man helst vill undvika att visa besökare.

Som tidningen tidigare har skrivit så har kommunens enkät fått drygt 200 svar, men de är främst från Eksjö. Nu vill man få en bättre svarsfrekvens från de mindre orterna i kommunen.

Först ut är ett besök i Ingatorp, den 8 september. Men då är det inte bara översiktsplanen som står på agendan. Torget ska också tas upp.

– Torgmiljön ska förbättras. Sen ska vi också förbättra gång- och cykelvägen samt översvämningsskydd vid Ingatorpasjön, säger Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef.

Representanter från samhällsbyggnadssektorn kommer att medverka på de fyra mötena. Den 10 september kommer det att vara samling vid skolan i Hult, 15 september på torget i Mariannelund och den 17 september vid Folkets hus i Bruzaholm.

– Det blir ingen föreläsning på det sättet, utan vi kommer att stå ute och informera de som kommer till de här platserna. Då ska vi samla in synpunkter via samtal. På grund av corona så har vi träffarna utomhus och det är drop in under de här kvällarna.