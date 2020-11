Nya Covid-19–fall – både Sävsjö IBK och Vetlanda IB pausar: ”Hälsan är viktigast”

Idrotten har den senaste tiden drabbats hårt av covid-19, vilket har har fått till följd att flera matcher har skjutits upp.

Innebandyn är inget undantag. Såväl Vetlanda IB som Sävsjö IBK fick matcher uppskjutna den gångna helgen och nu blir det samma visa även kommande helg.

Under måndagen meddelade Vetlanda IB på sina sociala medier att all verksamhet för klubbens dam- och herrlag fortsatt ligger nere även under vecka 45.

"Vetlanda Innebandy jobbar på högvarv för att på alla sätt minimera smittspridningen men då vi har ett antal spelare som under helgen testats positivt för Covid-19 så har föreningen tagit det säkra före det osäkra och beslutat att pausa verksamheten för våra dam- och herrlag under hela vecka 45. Det innebär bland annat att veckans samtliga träningar och matcher för dessa lag är inställda. En jobbig situation för oss alla men vi hoppas att vi snart är på ”banan igen”, skriver klubben.

Även Sävsjö IBK har bekräftade fall av covid-19 i sina representationslags trupper. Alla seniorverksamhet är därmed pausad.

– Vi har ställt in hela verksamheten för alla seniorlagen både på dam– och herrsidan. Vi har ingen träning alls den här veckan med tanke på smittrisken. Vi har sagt att man inte får träna på gym heller. Det är egenträning utomhus som gäller för de som är friska, säger herrlagets tränare Mats Kraft och fortsätter:

– Den stora massan är ändå pigg och frisk. Det är ett fåtal som är snoriga.

Sävsjö IBK räknar med att ta ett nytt beslut angående situationen på söndag.

– Hälsan är viktigast. Idrotten kommer alltid i andra hand vid sådana här tillfällen, säger Kraft.

Såväl Sävsjös som Vetlandas bägge representationslag skulle ha spelat matcher den kommande helgen. Nya speldatum meddelas senare – om seriespelet ens kommer fortsätta i nuvarande form.

Mats Kraft blir inte förvånad om serieupplägget kan komma att ändras mitt under brinnande säsong.

– Jag tror det blir svårt att hinna få in alla matcher, säger han.