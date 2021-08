Nya siffror – så många testades positivt för covid-19 i länet

Kanske inte helt överraskande är det Jönköpings kommun som rapporterat in flest nya fall av covid-19 under vecka 30.

Att Jönköpings kommun har fler fall i absoluta tal jämfört med övriga kommuner, har smittskyddsläkare Malin Bengnér tidigare sagt inte är något konstigt. Det förklaras med att Jönköping är en stor stad där det också bor fler personer.

– Det är ingen kommun i länet som just nu sticker ut något dramatiskt. Det kan se lite olika ut vecka för vecka, men det är inte som tidigare under våren då vi exempelvis kunde se att Sävsjö och Gislaved under en period hade många fler fall, sa Malin Bengnér tidigare i veckan.

FAKTA: Så många nya fall bekräftades under vecka 30

Jönköping: 45

Habo: 1

Mullsjö: 1

Vaggeryd: 3

Värnamo: 3

Gnosjö: 0

Gislaved: 3

Sävsjö: 0

Nässjö: 3

Eksjö: 0

Vetlanda: 1

Tranås: 1

Aneby: 0

Källa: Folkhälsomyndigheten

FAKTA: Så var coronaläget i din kommun i sjukdomsfall per 10 000 invånare, under vecka 30. Inom parentes är antalet sjukdomsfall per 10 000 invånare under vecka 29.

Jönköping: 3 (2)

Habo: 1 (2)

Mullsjö: 1 (3)

Vaggeryd: 2 (0)

Värnamo: 1 (0)

Gnosjö: 0 (0)

Gislaved: 1 (1)

Sävsjö: 0 (0)

Nässjö: 1 (1)

Eksjö: 0 (1)

Vetlanda: 0 (1)

Tranås: 1 (3)

Aneby: 0 (0)

Källa: Folkhälsomyndigheten