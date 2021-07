Oron efter måndagens regnkaos – risk för nytt extremväder över Höglandet: ”Vi pratar skyfall”

169 millimeter visade Sixten Tranells digitala regnmätare efter måndagens kraftiga skyfall som har orsakat stor förödelse i Tranås. Med bilder av översvämningar, bilar under vatten och folk som badade på fotbollsplaner färskt i minnet befaras nu ett nytt oväder passera över Tranås.

Under fredagen drar ett regnoväder in över Gotland och det finns en risk att det passerar Småland och Höglandet. Prognosen är dock fortfarande lite osäker, berättar Josefine Bergstedt, meteorolog på vädertjänsten Stormgeo, och syftar på att det är svårt att beräkna hur mycket och var regnet kommer passera när ovädret kommer in från sydost.

– Som prognosen ser ut just nu så kommer det att komma väldigt mycket regn över Småland och Östergötland. Det ligger på varningsnivå. Det kan komma 50 millimeter på sex timmar och vi pratar riktigt ordentligt regn. Skyfall, säger hon.

Någon varning för nederbörd har SMHI ännu inte utfärdat, men enligt SMHI:s meteorolog så kan det utfärdas en varning under dagen.

Enligt Josefine Bergstedt ser det ut som att det mesta av regnet kommer under kvällen. Mellan klockan 20 och 02 och de största mängderna vid 21.

– Det är väldigt svårt att veta vilken väg de här regnområdena tar när de kommer från sydost. Det är mycket möjligt att det drar in över Skåne, sedan norrut och missar ert område. Men man ska lyfta fram risken att om det kommer över er så kommer det att regna ordentligt och det kan regna lika mycket som det gjorde sist.

Regnovädret väntas dra sig norrut under natten men det väntas regna även under lördagen, men inte alls lika kraftigt. Josefine Bergstedt berättar att söndagen bjuder på sol och varmt väder.

– Då blir det klart soligt och mellan 24 och 25 grader. Måndagen och tisdagen blir också soliga med 25 grader under måndagen och 26-27 på tisdagen. På onsdagen kan det bli så varmt som 30 grader och på torsdagen 31. Det är väldiga svängningar när det kan gå från skyfall till 30 grader på bara några dagar, säger hon.