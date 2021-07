Över 100 larm och vatten överallt – räddningschefen om det kaotiska regndygnet: ”Aldrig varit med om”

Det var närmast overkligt mycket regn som kom genom det skyfall som drabbade Tranås under måndagskvällen. Det första larmet kom vid 16-tiden och sedan fortsatte det – och larmen som haglade in verkade aldrig ta slut. Henrik Nilsson är räddningschef i Tranås och berättar att över 100 larm inkom under dygnet.

– Utöver de 100 larmen har vi hjälpt till på mellan 100 och 200 extra adresser. Det var massiva mängder vatten och varje gång vi åkte ut blev vi invinkade och fick hjälpa fler på samma gata där alla hade översvämning, säger han och fortsätter:

– Regnet kom som i sjok. Det brukar hålla sig omkring 10 larm vid skyfall, men det bara fortsatte. Vi fick 20 nya larm och sen 20 nya. Det var bara att försöka prioritera så vi fick dela upp oss. Istället för fem gubbar blev det en man, en bil och en pump på en plats.

Han berättar att det område som drabbades allra värst var Ängaryd.

– På Ängsvägen hade vi väldigt länge väldigt mycket vatten, så det området var värst drabbat. Det var svårt att pumpa bort allt vatten då vissa fastigheter hade en halv meter vatten runt huset. Det kom bara in mer vatten hela tiden, berättar han och fortsätter:

– Runt om i Tranås har det annars varit väldigt olika. Vissa har haft två centimeter medan andra haft två meter vatten i källaren.

Under måndagskvällen fick räddningstjänsten i Tranås hjälp av styrkor från bland annat Eksjö och Aneby och totalt arbetade 70 brandmän för att hjälpa dem som drabbades.

– Vi hade en stab på brandstationen och även en i Jönköping. Sen har vi samarbetat med gatuavdelningen och kommunens informationsavdelning.

Senare under måndagskvällen gick kommunen ut med en uppmaning till invånarna att inte köra bil om det inte var absolut nödvändigt, eftersom det fanns en stor risk att fastna i vattensamlingarna.

Henrik Nilsson berättar att ungefär 95 procent av alla larmen handlade om översvämningar i hus, fastigheter, lägenhetshus och lokaler. Resten handlade om bilar som kört fast.

Har du varit med om något liknande som brandman?

– Jag började 2009. Jag kommer ihåg 2011 när det blixtrade i hela stan. Då hade vi kanske 20 larm. Nu är vi uppe i 100, 200. Det har jag aldrig varit med om.

Hur stor är förödelsen dagen efter?

– Det är mycket materiella skador. Vi har vissa parkeringar där alla bilar som stått där haft vatten upp till taket. Jag misstänker att dessa bilar inte mår så bra längre. Den exakta omfattningen får vi se, det är ganska mycket som vi inte vet om än.

Henrik Nilsson berättar att mycket jobb återstår för räddningstjänsten de kommande dagarna. Extra personal har ringts in för att räddningstjänsten ska hinna med allt.

Många människor har kämpat för att hjälpa de drabbade och Henrik Nilsson berättar att grannar har hjälpt grannar.

– Jag vill rikta ett stort tack till min personal som kämpat under natten. Det är många som har gjort en stor insats. Alla som kämpat vill jag rikta ett stort tack till.