Pelle har kört i 34 länder – från Istanbul till Nordkap: ”Finns det något bättre jobb?”

Som 15-åring började han jobba med att tvätta bussar i en tvätthall åt bröderna Robin och Joakim Nybergs dåvarande företag.

Därifrån gick vägen genom en fordonsutbildning på gymnasiet och sedan började han jobba som bussmekaniker.

– Efter det jobbade jag i drygt ett år innan jag fick ett tips om ett jobb och åkte upp till Stockholm och började jobba där. Där träffade jag på Tord ”Tordan” Martinsson.

Det visade sig vara en bra skola och Tord en bra lärare.

– Det var klara besked och hög kvalitet. Det var så jag lärde mig jobbet.

– Han tyckte att jag skulle ta körkort för buss för ”då får du köra till Alperna och fjällen” så då gjorde jag det helt enkelt.

– Jag hade tur och fick börja med det direkt och jag tyckte det var fantastiskt roligt.

På hemmaplan i Eksjö hade Robin Nyberg och Joakim Nyberg startat upp Joro buss. Pelle hörde av sig till dem när han halkat in på att ställa upp i bussförar-SM 2014. Han behövde då ett bolag att köra för. Det slutade med att han fick köra för Joro buss och vann hela tävlingen.

– Jag hade inte kört en endaste resa för dem innan men desto fler efter.

I den vevan startade han upp sitt första företag och hyrde ut sig själv som busschaufför. Dessutom startade han tillsammans med en kollega ”Mr Cap” i Nässjö. Ungefär samtidigt fick han höra talas om ”Rosa bussarna” och plötsligt befann han sig i Istanbul med en lapp i handen med en adress på.

– Det var min första resa som jag gjorde utan att åka med någon som jag kände. Men det är det som är grejen med de Rosa bussarna, man lär känna folk.

Rosa bussarna är en svensk resebyrå som startade 1970. Företagets konceptet bygger på att resan är äventyret och att det sker med buss som utgångspunkt.

– Det är upplagda turer men man har frihet att pussla om både som chaufför och reseledare.

På bussarna står det ”Cagebirds wish to fly, the wild ones takes off” ungefärligt översatt ”Burfåglar har en längtan, de vilda flyger”.

Första resan gick från Istanbul i Turkiet genom Europa och hem. Därefter fick Pelle blodad tand.

– Jag sålde min del i ”Mr Cap” för jag ville resa mer. Det var perfekt för Rosa bussarna var högsäsong vinter och sommar. Här i Sverige var det höst och vår.

Under några år bodde Pelle mer eller mindre i olika bussar. Det kunde vara extremt korta mellanlandningar i Sverige, men så 2019 fick han en fråga som började gro.

– Robin och Jocke frågade om jag ville köpa in mig som delägare i Joro buss.

– I början tackade jag nej, jag var inte riktigt redo men till slut längtade jag lite efter att vara med och driva företag.

Men när allt var klappat och klart så kom pandemin.

– Bara veckan innan var jag i Alperna och började höra talas om viruset och sen kom det till Sverige.

Allt stängdes ner och Pelle hyrde ut sig själv som mekaniker under pandemin, från sitt eget bolag. För Joro har det varit en tuff tid men de har klarat det.

– När de meddelade förra veckan att restriktionerna nästan helt släpper började telefonerna ringa direkt. Vi hade ju planerat för det men det känns ändå lite overkligt att vi snart kan vara igång igen.

Nu efter pandemin siktar man på nya teater- och shoppingresor i Europa både för företag och grupper.

– Jocke och Robin har lyssnat mycket mer än jag trodde när jag kommer med förslag. De är vana att driva bolaget och jag har reseerfarenheter som busschaufför.

Trots att han bara är 32 år har han hunnit med mycket och sänker medelåldern rejält.

– Det är väldigt svårt att få tag i yngre chaufförer. Jag kan inte förstå det, för det är ju världens bästa jobb. Hur många har gjort så mycket som jag har gjort på jobbet? Allt som jag är glad för att jag har gjort har jag gjort när jag jobbat. Jag har träffat en massa människor, gjort karriär och rest runt halva jorden.

Han har kört från Nordkap till Kapudden, genom 34 länder. Plötsligt kan en väg i Afrika vara avgrävd och en hel dags resa kan vara förgäves.

– Fast det är det aldrig heller riktigt, det finns alltid saker att uppleva.

– Bäst är att köra i Tyskland. Värst kanske Uganda. I huvudstäderna i Afrika kan det vara riktigt stökigt. Men det är bara att åka med och hålla rätt riktning, säger Pelle och skrattar.

FAKTA: Pelle Fransson

Ålder: 32.

Bor: Jag har alltid bott i Eksjö även om jag inte varit hemma så mycket.

Familj: En dotter.

Dold talang: Haha, jag har nog inga dolda, det jag kan vet folk om.

Intresse: Resa och bilar. Just totalrenoverade lägenheten, det var roligt.

Äter helst: Hemma blir det när man har ett sånt här jobb.

Läser: Nej.

Tittar helst på: Dokumentärer och kriminalare.

Livsmotto: Var glad för det du har, men aldrig nöjd.