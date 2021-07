Poetens bakgård • Fristadsförfattaren Ali Thareb förvandlar minnen och förluster till dikt

När jag reflekterar kring poesin utgår jag från att ingen dikt blir till på egen hand. Bakom den finns alltid en poet som skriver den. Jag tänker på hur mina kollegor hanterar sitt material och vad de vill åstadkomma med sina alster. Men den mest intressanta frågan för mig är varför varje poet skriver på ett visst sätt som i minsta detalj skiljer sig från alla andra poeter.

För att komma närmare ett svar är det oundvikligt att kika in i poetens bakgård och bakom kulisserna av ens medvetna liv och se vilka rädslor, lyckor och andra livserfarenheter som ligger där och utgör en källa till det poeten säger.

Nu när jag finns på svenska och själv är här är det kanske inte så oväsentligt att mina läsare få se min bakgård, om än i stora drag, för att få några nycklar till min dikt.

Jag är en irakisk poet och kan omöjligen bortse från alla krig i landets moderna historia. Även om de inte utgör allt i mitt liv så har erfarenheterna från dessa krig trasslat in sig olösligt i mina vävnader. Min dikt alstrar följaktligen sin kraft från deras verklighet och den sinnevärld som omger mig.

Jag föddes 1988 och gick in i en medveten barndom i mitten av 1990-talet i ett gammalt hus fullt av sorg i en smal gränd. Jag kände in på huden det förödande embargot mot landet. Jag såg min mor gå i svart liksom många andra irakiska kvinnor. Jag såg min far när han då och då återvände hem klädd i påtvingad militäruniform. Jag fick veta senare att min familj hade lidit många förluster, att många hade fallit offer för kriget. Av dessa människor fanns inget kvar än några fotografier förvarade i klädskåpet i brist på plats någon annanstans.

Men innan dess hade mitt medvetande föregåtts av två stora krig. Det första slutade samma år som jag föddes och det andra bröt ut när jag fortfarande var liten och inget kände när det svepte över allt. I mina ögon var livet fortfarande vackert i den smala skuggiga gränden där gamla hus låg tätt intill varandra. Husen var alltid öppna mot varandra. Livet strömmade bekymmerslöst i en blandning av våra mödrars röster, doft av mat, skratt, gråt och våra lekar utan att jag som barn visste vad som pågick bakom kulisserna.

Jag visste inte att det som tog sig uttryck i form av gråt ändå var en smärta. Och på vilket annat sätt skulle ett barn i ett fattigt kvarter uttrycka det hen inte hade ord för.

Vi häpnades när ett annat barn i grannskapet fick nya kläder. I flera veckor var de nya kläderna det centrala samtalsämnet. Vi hyste kanske även agg mot det barnet också. Vi var vana vid att ta över de vuxnas gamla kläder. Nya kläder betydde faderns och den äldre broderns plagg som syddes om så att de skulle passa mindre stora kroppar. Det var inget konstigt med att en gammal filt blev en vinterskjorta. I bästa fall fick man kläder från secondhand. Vid vissa högtidliga tillfällen fick min mamma låna kläder åt mig från våra släktingar som hade barn i min storlek (av den anledningen tål jag inte att ha på mig nya kläder).

Vi lekte ändå glatt varje dag och när vi kände doft av mat vid lunchtiden och på kvällarna önskade var och en av oss att doften kom från ens hem. Visst var vi fattiga allihopa men det fanns nyansskillnader i vår fattigdom. Däremot fanns något gemensamt för oss alla, nämligen att när vi inte fick några slantar för godis eller dylikt blev vi ursinniga på våra dörrar och kastade sten på dem.

Så levde jag ända till år 2003 i ett land på randen till kollaps. Det året blev jag 13 och då kom den amerikanska invasionen av landet, en del vill gärna kalla det befrielse från diktatorn Saddam Hussein. Jag var en mager tonåring som satt instängd i flera dagar med sin familj som trängdes i ett skyddat hörn någonstans i huset så att glassplitter från fönstren inte skulle genomborra våra kroppar. Under dessa ödesdigra dagar föll missiler oavbrutet överallt.

Chansen att fly från huset kom när vi hörde den amerikanska arméns uppmaning. Jag såg en hel stad fly ut utanför stan i ett argsint väder. Vi bar vad vi kunde bära av nödvändiga saker, saker som såg värdelösa ut men om någon fick för sig att göra anspråk på dem skulle vi försvara dem med våra liv. Det var första gången jag såg marinsoldater köra omkring med sina stridsvagnar och militärfordon, såg tungt beväpnade soldater koppla sitt grepp om staden, några låg på marken med sitt vapen riktat mot oss, andra sjöng och visiterade oss för att se om vi bar på sprängämnen under våra kläder. De såg ut som om de var utsprungna ur en amerikansk film. Men jag såg ingen av de amerikanska skådespelarna jag beundrade.

Efter en kort tid började ett nytt kapitel i mitt liv, en period som präglades av sekterism och olika paramilitära organisationers våld. Diktaturen ersattes av en annan. Varje sida i de nya konflikterna tog ut sitt hat och sin uppdämda ilska på den andra och varje part lutade sig mot den fulaste sidan av sin identitet. Jag förstod ingenting av det som hände omkring mig. Blodiga explosioner överallt varje dag. Människor dödades, slaktades inte för annat än för sin etniska eller religiösa tillhörighet och jag fick min beskedliga del av tragedin. På kort tid förlorade jag fem av mina närmaste vänner. De slaktades bokstavligen i olika delar av landet. De var inte bara vänner. De var min historia. Vi var mina första lek- och sedan skolkamrater. Vi delade små och stora äventyr. Efter deras död såg jag dem varje gång jag gick hem samlade i ett foto som hängde i gränden.

Det här är några få detaljer av vad jag bär i mig. De utgör en botten för varje ord jag skriver. Varje detalj skönjer en del av mitt sanna jag som rinner ur mig för att på papperet tala om att det som dödar människor finns på jorden och inte i himlen bland molnen. De som dog var verkliga själar och fanns i mig före orden som nu nämner dem.

Mitt liv i Irak gav mig ingen chans som poet att välja form för min konst. Jag försökte att skriva med symboliskt språk men jag slutade snart och gick tillbaka till att bara säga ut på ett enkelt sätt det jag bär i mig av förluster, minnen och det som sker omkring mig och förvandla det till dikt.

Ali Thareb

översättning: Jasim Mohamed

