Rutinerade kuggen om Stensjöns nyckel: ”Vi har bevisat att vi kan mäta oss mot bra lag”

Stensjöns IF svarade för en vass säsongsavslutning och tog sig via kval upp i division 3. En fin bedrift för klubben i den lilla orten med drygt 200 invånare. Men efter kvalet har det nu flutit väldigt mycket vatten under väldigt många broar.

Men efter en ny uppskjuten seriestart ser laget nu ut att bara vara några veckor från seriepremiär i division 3. Men det har varit en lång försäsong.

Mittbacken Alexander Jonsson medger att motivationen inte varit på topp alla dagar.

– Vi har haft något break i någon vecka och gått ner till två träningar i veckan ibland. Nu kör vi tre, men det har varit lite break då och då, säger han när tidningen tittar förbi under ett träningspass.

Hur är det som spelare att inte riktigt veta var ni står?

– Som för alla andra så är det svårt. Men det känns väl inte som att man är där man varken vill eller borde vara, absolut inte, säger Jonsson och är tydlig med att den bristande motivationen inte på något sätt sänkt stämningen i truppen.

– Stämningen är alltid bra här. Vi är ett tajt gäng och har roligt oavsett om det är seriematcher eller bara träningar. Det är alltid kul att komma hit, men motivationen har varit lite sämre ibland.

Stensjöns IF får som nykomling anses slå ur underläge den här säsongen. Men i truppen finns det en del rutin från spel i division 3. Inte minst hos Alexander Jonsson själv. På frågan vad som blir den viktigaste nyckeln för nykomlingarna kommer svaret snabbt.

– Att inte ge bort för enkla mål, vi måste hålla oss fokuserade. Sedan ska vi spela vårt spel som vi är trygga med. Man kan inte gå upp en nivå och börja fundera på vilka vi möter. Samtidigt kanske vi inte kan tuta och köra borta mot Sleipner heller.

Vad är den stora skillnaden på den här nivån, jämfört med division 4?

– Det är att alla spelare i lagen är jämnbra, det finns ingen som faller ur. I division 4 finns det nästan alltid två, tre spelare som faller ur lite och det läser man av snabbt. Men när man kliver uppåt så är det betydligt jämnare spelare.

Känner du att ni som spelat högre upp tidigare har ett ansvar att få ut det du säger till mig nu även i spelargruppen?

– Ja, det tycker jag. Framförallt genom att sprida ett lugn och att detta inte är något farligt. De andra är spelare precis som vi och vi har kommit upp hit för att vi gjort det bra.

Att laget kan spela fotboll visades tydligt förra hösten. Inte minst under under slutet av serien och i kvalet då Stensjön bjöd på starka insatser om vartannat.

– Vi spelade väl lite i en "division 3 light" förra säsongen och även i kvalet bevisade vi att vi kan mäta oss mot bra lag. Vi måste bara fortsätta tro på det och inte bli rädda över vilka vi möter. Tror vi på det så ska det nog gå vägen det här, avslutar Jonsson.