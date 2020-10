Så blir det med Anebys julmarknader: ”Det är rätt beslut”

Ann Mari och Gun Orre, Jul på Orrebo loge (Sunhult):

– Vi har tagit ett beslut om att ställa in i år. Eftersom de inte har släppt på restriktionerna gällande folksamlingar på mer än 50 personer blir det tyvärr svårt att genomföra julmarknaden. Förra året hade vi runt 700-800 besökare under dagen.

– Det känns givetvis tomt och konstigt men det är utan tvekan rätt beslut. Vi kommer tillbaka stenhårt nästa år i stället.

Therese Eklund, Julmarknad på Gröna lund (Vireda):

– Vi har valt att ändra vårt koncept, i stället för julmarknad kommer vi att ha ”Julmys på Gröna Lund”.

– De två dagar vi kör är alltid välbesökta, totalt brukar det komma runt 1 500 personer. Men i år kan vi såklart inte ha det på samma sätt som vanligt. Man kan inte sitta och trängas inomhus, därför försöker vi att vara ute i största möjliga mån. Det blir fler sittplatser där vi gör det mysigt med bland annat brasa och kanske korvgrillning. Eftersom vi måste sprida ut folk har vi också valt att ha julmyset under fyra dagar i stället.

Johan Samuelsson, Askeryds julmarknad:

– Vi tog nyligen beslutet om att det inte blir någon julmarknad i år. Vi brukar ha runt 1 500 besökare under dagen. Det är gemytligt och tätt med folk, men helt omöjligt att hålla avstånd till varandra. Även serveringsdelen med fika är en stor grej, det går inte heller att genomföra på ett säkert sätt.

– Det är som det är i år, och tyvärr inget vi kan göra något åt. Det känns helt enkelt bäst att ställa in, men det kommer fler jular framöver. För att skapa lite julstämning kommer vi dock att köra en kväll med ”Musik i juletid” i kyrkan.

Anneli Persson, Julmarknad på Åsens by:

– Det är inte läge att ha den traditionella julmarknaden med massa knallar, den brukar nämligen locka massor av folk. All försäljning kommer i stället att ske i handelsboden. Vi har bjudit in hantverkarna att lämna in ett urval av sina sortiment, så att vi kan sälja dem på provision. Men det blir fika på logen som vanligt.

– Vi satsar ändå rejält på julen även i år, trots att det inte riktigt blir som vanligt. Vi ska försöka pynta så mycket som möjligt så att folk kan åka hit och uppleva stämning även när vi inte har öppet.