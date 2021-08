Så många klamydiafall har Jönköpings län: ”Svårt att veta hur många som testat sig”

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik rapporterades det in lika många fall av klamydia, 953 fall, i Jönköpings län 2019 och 2020. Vid halvårsskiftet i år har 416 testats positivt, men det bedöms vara för tidigt att dra några slutsatser om årets resultat.

Flest fall hittills i år, 88 stycken, rapporterades in under februari månad. Lägst antal fall i år, 49 stycken, kom in i maj.

Det är oklart om coronapandemin påverkat statistiken på något sätt. Men om man tittar på antalet personer som rapporterats ha smittats av sjukdomen utomlands så går det inte utesluta att pandemin kan ha märkts av. Bara 35 personer rapporterades nämligen ha smittats av klamydia utomlands 2020. Det är den lägsta siffran sedan 2011.

Hittills i år är det bara tio personer som uppges ha fått smittan utomlands.

– Våra utredare menar att när det gäller statistiken för klamydia och gonorré är det vanskligt att dra några långtgående slutsatser vid jämförelser av variationer mellan enstaka månader, halvår eller år, säger Lotta Jernström och fortsätter:

– Det är de långa trenderna över flera års tid som är intressanta att analysera när det gäller så pass vanliga endemiska infektionssjukdomar. För att kunna säga något mer säkert om vad variationer över tid beror på behövs även jämförelsedata över hur många som testar sig i olika åldersgrupper och data från upprepade sexvanestudier och så vidare.

FAKTA: Klamydiafall i Jönköpings län 2013-2021

2013: 1 103

2014: 1 016

2015: 1 065

2016: 961

2017: 959

2018: 982

2019: 953

2020: 953

Halvårsskiftet 2021: 416

Källa: Folkhälsomyndigheten