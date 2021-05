Siffrorna avslöjar: Så gamla var covidpatienterna på iva under våg 1, 2 och 3 • ”Effekt av vaccinet”

På grund av patientsekretess kan Socialstyrelsen inte lämna ut statistik för hur utvecklingen av covidpatienter på intensivvårdsavdelningarna i Jönköpings län sett ut vecka för vecka under coronapandemin. Det går därför inte att se om det vid någon enstaka vecka varit extra många patienter i en viss åldersgrupp på iva.

Däremot har tidningen fått ut statistiken fördelat på våg 1,2 och 3 under pandemin. Siffrorna rör enbart covidpatienter på iva i länet. Vid framtagandet av siffrorna grundar sig statistiken på de tidsperioder som Socialstyrelsen själva brukar använda sig av för att beskriva när de olika vågorna startade.

Enligt den här statistiken pågår den första vågen fram till den 15 oktober. Våg två sträcker sig fram till den 15 februari. Där tar den tredje vågen vid och pågår fram tills den 4 maj, då statistiken sammanställdes.

Enligt statistiken har 366 covidpatienter legat inne på iva i länet. Det var 122 patienter under första vågen, 147 personer under andra vågen och hittills 97 personer under tredje vågen.

Under första vågen syntes det tydligt att de flesta covidpatienterna på iva var 75 år eller äldre. Under andra vågen var det lika många i åldern 70-74 år som 75-plussare, och under tredje vågen var det flest patienter till antalet i åldersgruppen 30-49 år.

Knut Taxbro, intensivvårdsläkare på Länssjukhuset Ryhov, har tagit del av statistiken och är inte överraskad över utvecklingen under pandemin.

– Det är ungefär som förväntat. Andelen äldre på iva har minskat sedan pandemins start, vilket är en effekt av att vaccinationstäckningen nu är hög bland de äldsta. Det är glädjande, säger han.

Det är alltså fler personer i åldern 30-49 år som kommit in till iva nu på senare tid?

– Till numerären är det så. Men att det är olika lång tid mellan de olika perioderna gör att det blir lite som att jämföra äpplen med päron. Bekymret om man bara tittar på en region är att det blir för små siffror om man skulle jämföra siffrorna veckovis, så jag förstår ju uppdelningen som gjorts, säger Knut Taxbro.

Han berättar att det just nu pågår en studie där man bland annat tittar på skillnaderna på iva mellan den första och andra vågen under pandemin. Där har man hittills konstaterat att det inte varit någon större skillnad på medianåldern mellan den första och andra vågen.

– I mars-april märkte man av att vaccinationstäckningen bland de äldre är hög. Ju längre fram vi kommer med vaccinationen så tror jag att vi kommer att se att det blir färre äldre på iva och därmed är de som kommer in yngre, säger Knut Taxbro.

Han säger att den studie som pågår ännu inte är klar och därmed vill han inte avslöja vad man hittills kommit fram till, mer än att man hittat vissa saker som varit intressanta.

– Jag får återkomma till det när studien är färdig, säger han hemlighetsfullt.

