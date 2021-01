Skadedrabbat Nässjö lånar talang från Vetlanda

Nässjö IF har drabbats av flera tunga skador och har dragits med en tunn trupp. Men nu har klubben gjort klart med en ny spelare. På fredagen stod det klart att Måns Racov ansluter på lån från Vetlanda BK.

"Junioren Måns är en mittfältare med bland annat fina defensiva kvalitéer och har flertalet meriter från ungdomslandslag. Så sent som förra säsongen spelare han P17-VM för Sverige tillsammans med Erik Lycksäter. Kommer man från VBK är man per automatik väl skolad och dessutom har han tränat kontinuerligt med VBK:s elitserielag den senaste tiden", skriver Nässjö IF på sin webbplats.

Måns Racov är spelklar till lördagens bortamöte med Katrineholm. Låneavtalet sträcker sig säsongen ut.