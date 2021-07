Skogrårocken är tillbaka – dags för ny musikfest i Ydreskogen

– Det känns fantastisk att vi med kort varsel lyckades få till ett arrangemang med så många bra band, säger arrangörerna Albin Forsell och Zara Rydman.

– Ifjol tvingades vi ställa in till följd av pandemin. Och så sent som våras var vi osäkra på om vi skulle våga köra i år.

– Det var först när det stod klart att restriktionerna skulle lätta ytterligare i juli som vi bestämde oss för att trots allt genomföra Skogsrårocken i sommar.

Den småskaliga rockfestivalen på Kalvefalls gård med får, kor, höns och glada grisar in på knutarna har på bara några år etablerat sig som ett lockande stopp under semestern för dem som gillar hård rock i alla dess former.

– Vår ambition är att festivalen ska återkomma varje sommar och sakta växa. Redan nästa år hoppas vi på en publik på 600 personer.

– Det finns hur mycket plats som helst i Kalvefall. Det gäller bara att hitta ett bra sätt att skapa ett större scenområde på gården.

– Denna sommar har vi satt ett tak för publiken på 200 personer. Vi vill inte ta några onödiga risker. Arrangemanget måste vara coronasäkert. Ingen besökare ska behöva oroa sig för att det uppstår trängsel.

Andreas Kanth är tredje länken i det samkörda arrangörsteam som de senaste veckorna sytt ihop årets rockfestival i Kalvefall, ett arrangemang med ett flertal etablerade band från hela landet och stor bredd i musiken.

Det blir allt från metal trash till punk, celtic rock och vanlig hederlig hårdrock under de två festival-kvällarna med band som Märvel, The Generations Army, NoCebo, Gaupa, Saturdays Heroes och Siberian.

Tyvärr saknas lokalt inslag i årets Skorgsrårock. Kalvefalls husband Viral med arrangören Albin Forsell som sångare kan inte vara med på grund av sjukdom bland bandmedlemmarna.

– Men för dem som har koll på musikscenen i Östergötland finns flera kända namn bland festivalbanden. Det finns så otroligt mycket bra musik här i länet och vi är glada för att små och stora östgötaband vill vara med på vår festival, förklarar Albin Forsell.

