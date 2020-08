Slopade snitt och nytt körschema – här är förändringarna att hålla koll på

Årets speedwaysäsong är annorlunda på många sätt och vis. Det har effekter även på regelverket som genomgår en rad förändringar. Vi går igenom det viktigaste inför premiären nästa vecka.

• Körschemat – startsexa istället för startsjua

Känns igen från landskamper. Först väntar tolv grundheat, där lagens tre ”par” möter varandra över de nio första heaten. I heat tio till tolv splittras paren för andra konstellationer.

Heat 13–15 är nomineringsheat där de två förarna i respektive lag som tagit minst poäng (inklusive bonus) möts i det 13:e heatet. I heat 14 kör förarna som tagit tredje–fjärde mest poäng och i heat 15 möts kvällens poängbästa förare.

Alla förare har fem inplanerade heat under en matchkväll.

Wirebrands kommentar: "Det blir viktigare att hitta rätt par än tidigare eftersom man åker i par i tre av sina fem troliga heat. Det kommer också att bli viktigare att få igång allihopa eftersom alla ska åka så mycket".

• Reserver – och extra ombytt förare

Bara föraren med det lägsta snittet, som därmed automatiskt hamnar som sexa i laguppställningen, betraktas som reserv. Den föraren kan därmed fritt ersätta någon av de ordinarie förarna under matchen. Han får dock åka maximalt sex heat under en match. Lagen kommer även ha möjlighet att ta med en sjunde förare som är ombytt och redo att hoppa in vid behov.

Den sjunde föraren måste ha svensk licens och ett snitt på 0,500.

Wirebrands kommentar: "Sjuan är en reserv med ordets rätta bemärkelse. Han får vara ombytt och kan hoppa in när som helst. Det finns många bra anledningar till att ha med en sjunde gubbe. Till exempel vid skador, touch the tape eller om någon har en dålig dag”.

• Snitten slopas

Såväl golvsnittet som taksnittet tas bort. Klubbarna har alltså fritt fram att formera sina matchtrupper. Förarnas ingångssnitt inför årets säsong kommer att frysas och användas igen inför nästa säsong.

Wirebrands kommentar: "Det enda snitt som påverkas under året är det löpande snittet. Efter tolv körda heat får förarna precis som tidigare ett officiellt löpande snitt som påverkar placeringen i laget. Föraren med lägst löpande snitt hamnar då automatiskt på plats nummer sex i laget”.

• Toppningar

Precis som tidigare kan det lag som ligger under med minst åtta poäng toppa för att försöka komma ifatt. Nytt för i år är dock att toppningar är tillåtet även i det 14:e heatet.

• Transferkort och tillfälliga gästförare

Transferfönstret har bytts ut mot ett system med ”transferkort”, där varje klubb hade möjlighet att använda sina kort för att byta ut en förare i truppen under säsongens gång. Från början var tanken att klubbarna skulle ha tre kort var men eftersom situationen med Covid–19 kan leda till större förändringar i trupperna har varje klubb tillgång till sju transferkort istället. Transferkortet får användas fram till omgång sju.

Det kommer även vara möjligt att plocka in en tillfällig gästförare för att täcka upp för eventuella matchkrockar där förare saknas på grund av tävlingar i andra länder.

Wirebrands kommentar: "Förare som ersätts måste ha ett skäl som uppfyller det som står i regelboken. Det är framförallt vid skador eller om de är upptagna av andra länders tävlingar som går före. Jag ser inte att detta ska hända förrän transferperioden är förbi".

• Däcken

För att minska kostnaderna hos förarna införs begränsningar i antalet bakdäck. Det har varit fritt tidigare men nu får varje lag maximal besiktiga in tolv däck, alltså två per förare.

• Alla lag går till slutspelet

När grundserien är avslutad kliver alla lag in SM–slutspelet. Slutspelsträdet är förutbestämt där ettan möter åttan, tvåan möter sjuan och så vidare.

Den som är högst placerad får välja om de vill börja eller avsluta på hemmaplan. Slutspelsmatcherna avgörs precis som tidigare över två matcher och 30 heat totalt.

• Rak serie med derbyomgång

Årets säsong innehåller inga bonuspoänger. Det är en rak serie förutom att den innehåller en extra derbyomgång. Men inte heller där delas det ut någon bonuspoäng.

• Riders replacement

Vid skador har klubbarna möjlighet att köra Riders Replacemant precis som tidigare. Det går att köra riders för de fyra förarna som har högst snitt. Även om man kör riders får lagen fortfarande besikta in tolv däck.