SMHI:s glädjebesked: Sommarvärmen närmar sig Höglandet • ”Upp mot 20 grader”

”Sköna maj” har inledningsvis inte varit speciellt skön. Om du har upplevt att det har varit ovanligt kallt så har du haft helt rätt.

– Det är betydligt kyligare än vad vi har haft de tidigare åren. Den här kalla inledningen på maj har verkligen stuckit ut, men vi får lite kompensation nästa vecka, berättar Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

På lördag får vi dock en solig start på helgen. Det kan förekomma en del stackmoln över Höglandet men dessa moln kommer att varvas med sol.

Temperaturen är fortfarande ganska blygsam med omkring tio grader, berättar Alexandra Ohlsson.

– Natten mot söndag kan temperaturen falla ner mot nollan innan täta moln rör sig in. Sen framåt morgonen berörs hela ert område av regn och det blir ganska ihållande under morgonen och förmiddagen innan det sen försvinner norrut. Då letar sig lite varmare luft in. Temperaturen kommer att ligga runt sex och åtta grader, men så fort regnet försvinner så kommer temperaturen att stiga till omkring 13 eller uppåt 15 grader.

Måndagen blir enligt SMHI något ostadig där det kan förekomma någon regnskur, men varmt kommer det att bli.

– Det är varm luft nerifrån kontinenten ger oss lite drygt 20 grader på dagen och måndagen kommer att bli solig på slutet av dagen, säger Alexandra Ohlsson och fortsätter:

– Den varma luften ligger kvar under tisdagen. Då kommer vi upp mot 18, kanske 20 grader mitt på dagen, men vi ser att det kan förekomma lite skurar.

Vädret blir fortsatt varmt under nästa vecka, även om temperaturen dämpar sig något. Enligt SMHI kan vi i alla fall räkna med ungefär 17 grader på Höglandet.

– Det är lite mer sommarvärme som rör sig in.

För att den meteorologiska sommaren ska vara här ska dygnsmedeltemperaturen ligga på minst tio grader fem dygn i rad.

Frågan är då: Kan man säga att sommaren har kommit till Höglandet nästa vecka?

– Med tanke på att nätterna också blir mildare kommer vi ha sommartemperaturer. Det ser ut som att nätterna ligger runt tio grader så det finns goda förutsättningar för att sommaren kommer nästa vecka. Det är nog både människor och växtlighet som kommer uppskatta detta och det är tacksamt att få städa undan vinterjackan och vantarna, säger Alexandra Ohlsson.