Smultronstället på kommunens ”riviera” kan få ny ägare – nu ska stridsfrågan lösas

Turerna har varit många i frågan om naturreservatet Klintens framtid. Kommunen vill stycka av fastigheten där naturreservatet finns och sälja byggnader och tomtmark i området.

Något som väckt protester bland Hultborna. För ett år sedan var förslaget om försäljning uppe för beslut i kommunfullmäktige. Med anledning av det lokala missnöjet drogs förslaget tillbaka för vidare handläggning.

Sedan dess har kommunen haft för avsikt att hålla ett dialogmöte om Klintens framtid med ortsborna. Något som försenats på grund av pandemin. Men på torsdagen kunde mötet till slut hållas. Från kommunens sida deltog kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C), kommunalrådet Markus Kyllenbeck (M), oppositionsrådet Sebastian Hörlin (S), kommundirektören Tord du Rietz, samhällsbyggnadschefen Mikael Wärnbring och mät- och exploateringschefen Ingvar Lundquist.

Enligt Lisa Petri Draklid, som är ordförande i Hults samhällsförening, var ett tiotal personer med på mötet, inklusive kommunens representanter. Hon är nöjd med att det hela till slut kunde genomföras.

– Det var ett bra möte. Jag tycker kommunen gör det de ska i det här ärendet och att de håller det de lovar, säger hon.

Under det senaste året har kommunen arbetat med att hitta tillfälliga lösningar för användningen av Klinten. I början av året fanns långt framskridna planer på att Movänta camping skulle hyra Klinten under 2021, men så blev det inte. Området hyrdes i stället ut till Kristi Kallaste och Stefan Johansson, som drev vandrarhem och våffelkafé där under sommaren.

Vilken den långsiktiga lösningen blir för området är ännu oklart. Ett förslag som funnits för en framtida användning av Klintens naturreservat är att utveckla det till ett naturum. Efter en utredning har samhällsbyggnadsberedningen rekommenderat att det förslaget nekas. Frågan i den delen kommer att avgöras i kommunfullmäktige.

När ärendet gällande avstyckning och försäljning av Klinten återremitterades i kommunfullmäktige var ett av kraven att kommunen skulle utreda intresset för att hyra eller köpa Klinten. Enligt Annelie Hägg var det också ett av syftena med veckans dialogmöte.

– Det är för att vi politiskt ska kunna ta ställning till den långsiktiga hanteringen av Klinten som fastighet. Det gäller byggnaderna och inte naturreservatet, säger hon och fortsätter:

– Det handlar också om att sektorn och förvaltningen ska kunna ta ställning till eventuell fortsatt dialog och även att vi i politiken ska kunna få underlag för ett kommande beslut.

Den som är intresserad av att hyra eller köpa Klinten har nu möjlighet att lämna in en intresseanmälan till kommunen senast den 21 oktober.

För Hults samhällsförening är en viktig fråga att Klinten även i framtiden blir en plats som alla kan besöka, enligt Lisa Petri Draklid. Inom samhällsföreningen har naturreservatet lite skämtsamt kallats för Hults riviera.

– För Hultborna är det väldigt viktigt att Klinten, oavsett i vilken form det drivs, är fortsatt öppet för allmänheten. Vi ser positivt på att det är någon företagsam person som vill satsa på turism.

– Om det går till försäljning så hoppas vi att kommunen har det perspektivet med sig, att man bör satsa på ett företag som har inriktning turism. Och att budgivningen bör vara öppen, säger Lisa Petri Draklid.

