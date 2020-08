Sociala sektorn går back

Uppföljningen av sociala sektorns budget efter halvårsskiftet visar att sektorn dragit över sin budget på flera områden. Den 30 juni var 50,7 procent av helårsbudgeten förbrukad. Om inte utvecklingen vänds är prognosen för helåret ett minus på 9,2 miljoner kronor mot budget.

– Vi har svåra budgetfrågor framför oss, konstaterar socialberedningens ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M) efter senaste sammanträdet.

Avvikelsen mot budget i prognosen är 2,1 procent.

Den största negativa avvikelsen finns inom socialt stöd, där prognosen är ett minus på nära 12 miljoner kronor, eller 13 procent mer än budgeterat.

– Kostnaderna för försörjningsstöd och placeringar har stuckit iväg. Där väntar ett långsiktigt arbete under hösten och in i början av nästa år, konstaterar socialchef Patrik Hedström.

Likaså kostar hyrsjuksköterskorna inom hälso- och sjukvården en bra slant, drygt 2 miljoner kronor extra på helåret. Detta sedan flera sjuksköterskor sagt upp sig nästan samtidigt.

– Vi arbetar med rekryteringen av nya sjuksköterskor och det går framåt, säger Patrik Hedström.

Samtidigt tar socialchefen höjd för att slutnotan för sjuksköterskorna som hyrs in via bemanningsföretag kan stanna på runt 5 000 timmar för år 2020. Eventuellt kan hyrpersonal behövas även under första kvartalet 2021.

På den positiva sidan i fråga om budgetavvikelser återfinns bemanningsenheten som förväntas gå plus med 2,4 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt halva enhetens budget på helåret.

Vid senaste sammanträdet tog socialberedningen också emot en lägesrapport från just bemanningsenheten. Där rapporteras att det finns cirka 200 timvikarier anställda hos bemanningsenheten.

– Våra vikarier har löst sommaren på ett fantastiskt sätt. Det har varit tajt men läget förbättrades när vikarierna nu under sommaren fick möjlighet till provtagning för covid-19 även under lördagar och söndagar, säger Marie-Louise Gunnarson.

Eftersom provsvaren dröjer 24 timmar betyder det mycket om de som känner symtom kan provtas alla veckodagar, menar hon.

Om någon känt symtom på exempelvis lördagen har det annars dröjt ända tills tisdagen innan personen kunnat jobba igen, om provet visat att det inte rört sig om covid-19.

Sociala sektorn har inte oväntat märkt en ökad sjukfrånvaro sedan mars då de nya rekommendationerna infördes för att undvika smittspridning av corona.

– Men exakt hur stor del av ökningen som beror på att anställda faktiskt varit sjuka i covid-19 vet vi inte. Vi kan bara konstatera ökningen, säger Patrik Hedström.