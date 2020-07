Somrarna på Eksjöscenen fick Magdalena att satsa på skådespelet

Magdalena Sverlander växte upp i Hjältevad, strax utanför Eksjö, och var ett av fyra syskon. Hon beskriver uppväxten som på många sätt idyllisk.

– Vi var alltid utomhus och cyklade eller red och under somrarna badade vi säkert tre gånger per dag. Allt var så nära och man kände sig trygg, berättar Magdalena.

Hon beskriver också familjen som kreativt lagd och att hon länge tänkte gå i mammans fotspår och bli konstnär.

– Jag provade på många aktiviteter men fastnade tidigt för att måla, berättar hon.

När Magdalena var nio år hittade familjen en annons i Smålands-Tidningen om sommarlovsteatern på Spelverket – en verksamhet som gav barn och unga möjligheten att prova på skådespel. Magdalena bestämde sig för att delta tillsammans med sin bror och yngre syster.

– Jag minns tydligt att veckorna var intensiva men att vi hade det fantastiskt roligt. Vi fick använda fantasin och satte upp både förbestämda pjäser och improviserade, berättar hon och tillägger att hon tidigt upptäckte att hon kunde få folk att skratta.

Hon berättar vidare att hon i teaterns värld tilläts ta plats, vilket kändes ovant för Magdalena som växt upp i en stor familj.

Teaterverksamheten på Spelverkets scen fortsatte under tre somrar och man satte upp pjäser som visades på bland annat Krusagården, Eksjö camping och Sjöparken i Hjältevad. Därefter hade den då tolvåriga Magdalena bestämt sig – hon skulle bli skådespelerska.

– Våra föräldrar var alltid stöttande och uppmuntrade oss till att göra det vi verkligen ville.

Magdalena började senare högstadiet i Mariannelund och berättar att det under den perioden inte fanns någon teaterverksamhet i närheten. I stället satte hon upp teaterstycken själv eller med vänner – både i skolan och på fritiden.

– Jag minns att jag glömde den press högstadiet innebar när jag skådespelade. Det grupptryck man kunde känna och allt vad puberteten innebär. Jag tilläts var i stunden och fick prova på att vara någon annan än de roller som jag hade hemma eller i skolan.

I dag agerar Magdalena av andra skäl men hon säger att det tog lång tid att inse vad teater innebär för just henne – att berätta historier.

När det var dags att börja gymnasiet kändes det för Magdalena självklart att välja den estetiska linjen med inriktning teater.

– Jag tror vi var åtta stycken när terminen startade men inom loppet av några veckor var vi bara två kvar – jag och en kille till.

Hon beskriver att dramastudierna blev som privatlektioner. Efter Magdalenas första år valde man dock att lägga ner linjen, varpå skolans dramalärare Kristina Nero i stället började undervisa på Per Brahe-gymnasiet i Jönköping. Hon tog Magdalena med sig och de två sista gymnasieåren tillbringades där.

Därefter fortsatte färden uppåt i landet.

– Jag flyttade till Stockholm och påbörjade en förberedande scenutbildning på Scenstudion, berättar hon.

Under denna tid började Magdalena även agera proffesionellt och medverkade bland annat i den svenska långfilmen Ego. Hon arbetade även en del som modell, vilket hjälpte henne att finansiera de kommande studierna i London.

– Jag lyckades komma in på Royal Central School of Speech and Drama men fortsatte agera under tiden. Det blev en hel del turer mellan Sverige och England, säger hon och pustar ut.

Hon berättar att hon under denna period bland annat spelade en av huvudrollerna i kortfilmen När tårarna fallit – en roll hon kom att prisas för. Filmen premiärvisades på Göteborgs filmfestival och kom senare att visas på festivaler världen över.

Efter avslutade studier i London gick ett gäng från Magdalenas avgångsklass ihop för att skriva och producera en egen föreställning tillsammans med regissören Florence Bell. Magdalena beskriver framställningsprocessen som mycket lång och tidskrävande. Föreställningen visades senare på flera teaterhus runtom i London och kom senare även till Sverige och spelades upp under Stockholm Fringe Festival.

– I den rollen fanns komiska drag som på många sätt liknar karaktären jag ofta spelade under sommarlovsteatern på Spelverket, säger Magdalena som upplever att hon än i dag dras till den typen av av roll.

Under förra sommaren var Magdalena i Budapest och spelade in serien Treadstone – en spinoff på de tidigare Jason Bourne-filmer. Magdalena tycker att produktionen var spännande att delta i då det, i och med de tidigare filmerna, redan finns en publik.

– Det var en rolig roll att spela och jag fick ta fram sidor som är långt bort från mig själv.

Seriens första säsong släpptes först i USA men kan i dag ses även i Sverige.

Magdalena har i dag sin bas i London och det är också där hon tillbringat den gångna våren.

– Min industri har stått stilla och det är först nu i augusti som produktionerna börjar återupptas, förklarar hon.

Dock upplever Magdalena att hon trots omständigheterna haft det bra och att hon fått möjligheten att spendera mycket tid med sin fästman och dotter. Hon berättar att de skapat egna mindre filmprojekt i hemmet under våren, där dottern varit involverad.

– Vi har spenderat majoriteten av tiden i vår trädgård och så har vi byggt otroligt mycket kojor tillsammans, säger Magdalena och skrattar.

Coronapandemin har enligt Magdalena även gett perspektiv på kulturscenens betydelse.

– Film, tv och konst har under våren varit viktigare än någonsin. Det har gett folk en möjlighet att tänka på annat och man har kunnat skratta.

Tidigare i år blev Magdalena tillfrågad att delta i Svenska Institutets nationaldagsfirande. Evenemanget genomfördes i år på nätet genom ett livestreamat firande där bland annat Stefan Löfven och kungafamiljen medverkade.

Magdalena representerade Sverige genom ett videoklipp där hon från trädgården i London delade med sig av hur hon upplevt Englands hantering av coronapandemin men också vad hon saknar och uppskattar med Sverige.

– Jag berättade att jag saknar att bada i sjöarna i Sverige och att plocka blåbär, säger hon och ler.

Familjen är idag utspridda i Stockholm, Göteborg och Eksjö. Magdalena förklarar dock att det var länge sedan hon besökte sina hemtrakter men att det förhoppningsvis snart blir ändring på detta.

– När jag väl är i Sverige träffas vi ofta i Stockholm, men vi pratar om att åka till Eksjö hela tiden. Det känns som att det var alldeles för länge sedan men det är absolut bland det första jag vill göra när detta är över. Jag ser fram emot att få bada på Eksjö Camping och i Hjälten tillsammans med familjen.

Hon konstaterar också att minnena från uppväxten i Småland är många.

– Det finns så mycket man kommer ihåg och saknar. Jag minns när vi åkte till morfar och mormors gård i Lilla Hagersryd på helgerna och fick hjälpa till i ladugården och i mormors trädgård.

– Och sommarteatern på Spelverket håller jag nog nästan mest kär, tillägger hon.