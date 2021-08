Stadsfesten hotas av regnväder – så förbereder arrangören inför helgen: ”Musiken är bra även om det regnar”

Under fredagen inleds Eksjö stadsfest in concerts. Först ut är Albin Lee Meldau. På lördagen hålls fyra enskilda konserter med Clara Klingenström, Robert Wells, Petra Marklund samt Smith & Tell.

Det är mycket som skiljer sig från ett vanligt stadsfestår. Nu kommer det endast behövas en scen och inte lika stort område stängs av. Det är på det så kallade GSP-området, Green street park, som konserterna hålls. Det är på parkeringen bredvid Eksjö museum, vid Österlånggatan. Insläpp sker från två håll på Arendt byggmästares gata och utsläpp är ut på Österlånggatan.

På torsdagskvällen inleddes arbetet på platsen. Magnus Svensson, områdesansvarig och vice ordförande i arrangörsföreningen Fiesta Eksjö, säger att alla nog inte har förstått att det är här de kommer hålla till.

– Det är svårt att nå ut när man gör förändringar. Vi har haft kort tid på oss. Ett normalt år börjar man kanske jobba med marknadsföreningen i april-maj. Nu fick vi vänta till den 15 juli innan vi visste om vi kunde köra, säger han.

Till varje konsert finns det 500 platser för en sittande publik. De kommer att få sitta i sällskap om max åtta personer. Enligt väderprognosen så utlovas det en del regn. Så Magnus Svensson skickar med några tips till konsertbesökarna.

– Det är väl inte jättebekväma stolar. Det är vanliga stolar som tål lite regn, så det är bra om man har med sig något att sitta på. Det är också bra om man är klädd väl, då det kan bli lite kallt. Man kan inte ha några paraplyer uppfällda, men vi kommer att ha regnponchos om man behöver, säger han.

Ni brukar annars har bra festivalväder?

– Ja, vi har haft många år med bra väder, så vi får väl ta ett år med lite sämre väder. Humöret är gott och alla tycker att det är väldigt roligt att det händer något. Det här är Sverige och då regnar det ibland, säger Svensson.

– Musiken är bra även om det regnar. Upplevelsen gör trots allt besökarna och artisten.

På konsertområdet kommer det att finnas ett serveringstält, där det finns dryck och något att äta. Det kommer även finnas toaletter.

– Det är fortfarande inte tillåtet med barhäng, så du får köpa din öl och gå och sätta dig på din stol. Som på vilken annan restaurang du än går på.

Utöver det kommer det inte finnas de traditonella matvagnarna som brukar vara på stadsfesten.

– Vi räknar med att restaurangnäringen och serveringarna som finns i stan får ta hand om det, säger Magnus Svensson.

Även om vädret ser osäkert ut så säljs det fortfarande biljetter. Magnus Svensson säger att det är kvällsakterna som har sålt bäst.

– Traditionellt säljer man väldigt många biljetter sista dagarna. Ju sämre väder desto fler säljer vi närmare insläpp. Man kan i princip köpa innan konserten börjar.

