Stadsfestens besked efter otursvädret – räknar med ekonomisk smäll: ”Hoppas alla förstår vikten av att stötta oss”

Efter att stadsfesten är överstökad brukar arrangörsföreningen Fiesta Eksjö ta en veckas paus innan arrangemanget summeras. Än så länge har de inte hunnit göra någon djupare utvärdering kring hur det gick.

– Den spontana känslan var att det kändes väldigt bra. Vi fick väldigt mycket positivt från publiken. Konserterna blev av väldigt god kvalitet. Det blev väldigt stämningsfullt, särskilt på kvällarna, säger Maria Stejdahl.

Stadsfesten hade i år en närmast maximal otur med vädret, då helgens ösregn några dagar senare övergick i strålande solsken och sensommarvärme.

– Vädret var totalt emot oss, men det kändes som ingen brydde sig så mycket om det av oss som var där. Det här var någonting som människor verkligen har längtat efter. Så det var jätteroligt.

– För de som var där så blev det en väldigt positiv upplevelse. Vi visade att vi kan genomföra ett sånt litet evenemang coronasäkert med väldigt god kvalitet.

Totalt fanns möjlighet att ta in 500 personer till var och en av de fem konserter som genomfördes under helgen. Men det skulle visa sig bli långt ifrån slutsålt. Under flera av konserterna var det uppenbart att många stolar gapade tomma.

Hade ni förväntat er att konserterna skulle bli fullsatta?

– Det hoppas man så klart på, men man kan inte veta hur pass djupa spår pandemin har satt. Sen i det här fallet tror jag också det var väldigt mycket regnet som ställde till det. Det är klart det hade varit jättebra om det hade varit slutsålt, men jag tycker det blev ett lyckat evenemang ändå, säger Maria Stejdahl.

Arrangörsföreningens ordförande kan i nuläget inte svara på hur många biljetter som såldes till varje konsert, men det står klart att färre biljetter såldes till de tidiga föreställningarna på lördagen än till kvällskonserterna.

Kan biljettpriset ha påverkat utfallet?

– Vi följde samma biljettpriser som man har i hela Sverige. Vi har ett väldigt billigt pris på de vanliga stadsfestbiljetterna (ett normalt år, reds. anm.). Det är inget fel på de priserna vi hade i år, utan det är ett normalt biljettpris. Däremot är väl en stadsfestbiljett i vanliga fall, när det kostar 800 för två dagar och man får massor som ingår, det är egentligen inte ett rimligt biljettpris. Men då säljer man också så pass mycket biljetter.

Maria Stejdahl uppskattar att stadsfesten ett normalt år omsätter uppemot sex miljoner, men kan inte säga vad det låg på i år eftersom föreningen ännu inte hunnit summera siffrorna. Hon vet i nuläget heller inte hur mycket de uteblivna biljettintäkterna från årets stadsfest påverkar föreningens resultat.

– Jag kan inte säga hur det har gått, men antagligen har det inte gått bra ekonomiskt. Men det var nog väldigt många andra värden som var viktiga i att vi gjorde en stadsfest. Sen är det vi i föreningen som får ta den ekonomiska förlusten. Och då hoppas vi ännu mer inför nästa år att företag, kommun och alla förstår vikten av att stötta oss.

Att arrangemanget i år hade en jämförelsevis liten omsättning beror delvis på det betydligt lägre antalet biljetter som kunnat säljas.

– Nästa år kan vi sälja fler biljetter. I år kunde vi sälja 2 500 biljetter. Ett normalt år handlar det om 10 000–15 000.

Hur ser planen ut framåt?

– Vi räknar med att köra stadsfest nästa år. Vi hoppas att vi får fortsatt stöd från kommunen och att fler företag går in och sponsrar oss. Det behövs en stadsfest i Eksjö och jag hoppas vi får det fortsatta stödet även nästa år. Hade vi inte fått det kommunala bidraget i år så hade det inte gått.