Stensjöns eldsjäl fick fin utmärkelse: ”Det är alltid kul”

Att Franc Abram skulle tilldelas förtjänsttecknet i guld var känt sedan tidigare. Men eftersom RF Sisus årsmöte hölls digitalt blev det istället under Stensjöns IF:s hemmamatch mot Torstorp som den mångåriga eldsjälen blev uppmärksammad.

Det var det svenska fotbollförbundet som hade nominerat Abram. Smålands fotbollförbunds ordförande Christer Gustafsson var på plats och räckte över guldtecknet.

"En fotbollskille som verkat i Stensjöns IF under 42 år. 41 hav dessa har han suttit i styrelsen, varav han under 13 år varit föreningens ordförande. Idrotten han gillar bäst är fotboll och hans bästa idrottsminnen är när Stensjöns IF 2007 klarade sig kvar i division 5 och sedan när klubben 202 för första gången gick upp i division 3", lyftes fram i nomineringen.

– Det är alltid kul att bli uppmärksammad. Nu har man gått hela vägen, jag har några sådana sedan tidigare. Men ingen i guld, säger Abram till tidningen.

– Det är många som är med i 50-60 år, men kanske inte så aktivt. Nu har man fått lite tillbaka för att man sticker näsan i blöt ibland, fortsätter han.

Hur många år till det blir är skrivet i stjärnorna, men han säger själv att han inte är riktigt lika aktiv längre.

– Jag har varvat ner lite och vi har ju sportgruppen nu där vi fördelar arbetet lite.

