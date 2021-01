Stort bakslag för klassiska stället i Gamla stan: ”Korkat att göra det här nu”

Tidigare i januari skrev tidningen om att från och med 1 januari 2022 ska fastigheter som släpper ut fett från en yrkesmässig verksamhet ha en godkänd fettavskiljare. Saknas en sådan anordning straffas fastighetsägaren med en årlig avgift.

Det här kravet kunde inte kommit ett sämre år, menar hotell- och restaurangägare Jonas Persson. Han driver Vaxblekaregården, Eksjö stadshotell och Hos Jonas.

– Det är tokigt som tusan. Det är korkat att göra det här nu. Jag vet att det finns de som har svårt att betala hyrorna och så måste man skaffa det här. Man kan säga att det ligger på fastighetsägaren, men det drabbar verksamheterna då åtgärden kan läggas på hyran, säger han och fortsätter:

– De som inte kan dra runt det i dag kommer att få det ännu tuffare.

Han menar att eftersom det här kravet inte har funnits på alla år, då kan man skjuta på det några år till.

Eksjö stadshotell har en fettavskiljare. Hos Jonas har det inte, men det borde inte vara några större bekymmer med att installera där, menar Jonas Persson. Det stora problemet finns hos Vaxblekaregården.

– Jag måste ner i marken och här får vi inte röra någonting. Det krävs arkeologisk utgrävning. Det kanske går bra, men händer det något blir det hiskliga summor. Avloppen här är inte helt 100 i dag. Ska man koppla på det sista här så blir det inte alls bra.

När Jonas Persson läste tidningens artikel om kravet på fettavskiljare bestämde han sig för att dra tillbaka sitt alkoholtillstånd och avstå från all matservering på Vaxblekaregården.

– Nu måste jag tänka mig för om jag ska göra en investering på ett par 100 000 kronor. Jag har svårt att tro att jag kan bedriva någon verksamhet här innan fettavskiljaren är på plats. Jag måste ta in någon expert som kan se vad det blir för kostnad.

– Det bästa vore om det gick att installera fettavskiljaren till en rimlig kostnad. Frågan som måste utredas omgående är om jag ens får göra det, eller om det måste göras en arkeologisk utgrävning och hur lång tid det i så fall tar. Jag kan inte ha någon verksamhet här då.

Just nu är 75 procent av all hotellverksamhet stängd. Två tredjedelar av Annexet och en tredjedel av rummen på stadshotellet, plus flera andra fastigheter där uthyrning finns.

– En liten del renoveras, men den stora delen är bara för att hålla det stängt.

På grund av att det är lågt intresse för verksamheterna, precis som för många andra i hotell- och restaurangbranschen, har Jonas Persson fått säga upp personal. Totalt rör det sig om nio personer som har slutat eller som ska sluta. Det gäller köks- och serveringspersonal.

– Jag har gjort kalkylen att det är katastrof i januari, februari och mars. I april räknar jag med ett nollresultat, i maj blir det kanske någon krona plus. I juni blir det väl som förra året, dåligt men ändå lite plus. Sen tror jag att det börjar gå åt rätt håll igen.

Jonas säger att han har jobbat för att göra Norra Storgatan till en matgata. Men med det här nya kravet, under en pandemi som slagit hårt mot branschen, kan det i stället bli en spökgata enligt Persson.

– Vad händer om tre restauranger eller kaféer blir utslagna, det här kan vara det som får bägaren att rinna över. Då har kommunen direkt bidragit till att det blir en spökgata.

