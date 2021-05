Sverige avråder från flygtrafik via Belarus

Transportstyrelsen har meddelat svenska flygbolag att man bör "överväga att undvika att flyga i belarusiskt luftrum".

Bakgrunden till uppmaningen är ett besked från den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten Easa efter att ett passagerarflygplan på väg från Grekland till Litauen under helgen tvingades ner av Belarus.

Transportstyrelsen uppmanar svenska flygbolag att ta hänsyn till den osäkra situationen.

Hur länge den svenska avrådan kommer att gälla går inte att säga i nuläget. Enligt Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen, gäller beskedet tills det att situationen stabiliserats.

Flygbolaget SAS har flyg som två gånger i veckan går mellan Oslo och Kiev. De styrs nu om och kommer att flyga en annan rutt.

– Vi har tät kontakt med skandinaviska och europeiska luftfartsmyndigheter och följer deras anvisningar, i det här fallet kommer vi också att följa Transportstyrelsens uppmaning, säger Freja Annamatz, presschef på SAS, till TT.

Det lettiska flygbolaget Air Baltic meddelande under måndagen att man undviker belarusiskt luftrum, med anledning av det inträffade. Lettland och Litauen har uppmanat internationella flyg att göra detsamma och Litauen har även meddelat att man förbjuder all flygtrafik via det belarusiska luftrummet.

Vilka områden man bör avstå från att flyga över är ett ständigt pågående arbete.

– Det här är viktiga frågor och det som hänt aktualiserar ju det, säger Simon Posluk vid Transportstyrelsen till TT.

Han menar att arbetet hittills mycket har utgått från konfliktzoner.

– Att man då inte ska flyga över krigszoner eftersom det innebär en ökad risk, säger han och fortsätter:

– Det vi nu ser har skett innebär att vi även måste titta på om det finns andra risker.

Malin Johanson/TT

Hanna Schück/TT