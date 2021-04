Tågen mellan Jönköping och Nässjö stängs ner – resenärer hänvisas till buss hela helgen

Bakgrunden är arbetet med ett nytt ställverk som ska kopplas in vid Äng, mellan Nässjö och Jönköping. Arbetet inleddes under fredagen vilket gör att all tågtrafik fram till midnatt mot måndagen ställs in.

– Arbetet startade i natt och hittills har allt fungerat bra. Att koppla in ett nytt ställverk är alltid ett komplicerat arbete och innan tågtrafiken kan släppas på igen görs noggranna säkerhetstester, säger Peter Bjers, projektledare på Trafikverket.

Resenärer uppmanas istället ta kontakt med sitt tågbolag för att få mer information om ersättningstrafik.

Arbetet är en del i ett större projekt från Trafikverket mellan Falköping-Nässjö för att tågen ska kunna köra in på stationer från båda hållen samtidigt. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng.

I projektet ingår även att höja hastigheten till 160 kilometer i timmen på en del sträckor och att bygga om vissa plankorsningar.