Trio begärs häktad för att ha hanterat explosiva föremål

Såväl åklagare som polis är i nuläget förtegna om vad som ligger bakom de tre häktningsframställningar som kom in till Eksjö tingsrätt under torsdagen. Förhandlingarna kommer att hållas under fredagen.

Männen, som inte är namngivna i häktningsframställningarna, begärs häktade på sannolika skäl. Detta är den högre misstankegraden.

Som brottsplats anges både Eksjö och Värnamo kommun, men inga exakta orter preciseras.

Brottet männen misstänks för ska ha begåtts mellan torsdag den 1 oktober och måndag den 5 oktober. I vart fall en av männen, en man i 25-årsåldern, anhölls vid 18-tiden i måndags kväll.

Kammaråklagare Jessica Andersson ville under torsdagen inte gå in närmare på vad det är för brandfarliga eller explosiva varor männen misstänks ha hanterat. Hon hänvisade till information som kommer att lämnas under fredagen.

Som skäl för häktning anges att det finns risk att männen undanröjer bevis om de släpps fria. Häktning är dessutom obligatorisk när misstanken rör brott som vid fällande dom ger minst två års fängelse.

Åklagaren vill också ha tillstånd att ge de misstänkta restriktioner i häktet.