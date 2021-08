Två svårt skadade i skjutning i Linköping – ännu ingen gripen

Larmet om skottlossningen kom in strax efter klockan 19 på torsdagen. Skjutningen skedde utomhus och många vittnen fanns på plats.

– Vi jobbar med att fånga in deras uppgifter, säger Diana Qudhaib till TT.

Polisen har spärrat av ett stort område och rubricerar händelsen som mordförsök.

– Mycket arbete återstår, sökarbetet fortsätter efter gärningspersonen eller gärningspersonerna, säger Diana Qudhaib.

Ingen misstänkt gärningsperson var vid 02.30 gripen för mordförsöken. Polisen har sedan tidigare haft kännedom om de två skjutna tonårspojkarna, men vill inte berätta i detalj på vilket sätt.

– Vi kan anta att det här har skett i en gängrelaterad kontext, sade polisens presstalesperson Diana Qudhaib under torsdagskvällen.

Många personer var i rörelse i området när skottlossningen ägde rum. Ett intensivt arbete med att få in deras vittnesmål pågick under kvällen och fortsätter alltså även under natten. Eftersom ingen misstänkt ännu är frihetsberövad vill polisen inte berätta vilka uppgifter man har fått in, men vittnen berättar för flera medier om hur de hörde många smällar.

Polispatruller finns i området under natten.

– Vi jobbar med informationsinsamling, och sedan jobbar vi med trygghetsskapande ute i de här områdena också, säger Camilla Larsson, vakthavande befäl vid polisen.

Fotnot: Texten kan uppdateras