Ung Eksjökille bombhotade Ica-butik: ”Ni har tio sekunder på er, finns en kemisk bomb”

I augusti väcktes åtal i Jönköpings tingsrätt mot en ung man bosatt i Eksjö kommun. Mannen har misstänkts för att ligga bakom ett bombhot som inkom till Ica Supermarket i Vaggeryd tidigare i år. Nu döms Eksjöbon för olaga hot och falskt larm.

Det var i mitten av februari som Ica-butiken mottog ett telefonsamtal i vilket en mansröst uppmanade till att evakuera butiken.

”Ni har tio sekunder på er, det finns en kemisk bomb på ert kontor”, ska mannen ha sagt, enligt förhör med den anställde som besvarade samtalet.

Den nu dömde Eksjöbon ska under kvällen som bombhotet ringdes in ha umgåtts med vänner. Samtalet kom från en av vännernas telefon. En telefon som mannen under kvällen ska ha bett om att få låna, enligt förhör med vännerna.

Mannen själv har hela tiden nekat till brottet och hävdar att han inte har lånat någons telefon och att samtalet därför inte har kommit från honom.

”Han säger att han inte lånade någon telefon av någon. Han har en egen telefon. Han lånade heller inte ut sin egen”, står i ett av de förhör som hållits med den misstänkte mannen.

Det har hållits flertalet förhör med både den misstänkte mannen, hans bekanta, vännerna han ska ha umgåtts med under den aktuella kvällen, den butiksanställde och butikschefen. Dessutom har det gjorts analyser av mobiltelefoner och en husrannsakan hos mannen.

I slutet av augusti hölls huvudförhandlingarna och domen föll. Den unga mannen döms mot sitt nekande.

Åklagaren anser att den dömde mannen begick gärningen med uppsåt. Mannen ska en tid efter händelsen ha skickat ett meddelande till en bekant, om att denne skulle ta på sig brottet. Som enligt den misstänkte då hade begåtts av den vän han umgåtts med under februarikvällen, vilket går att läsa i domen från Jönköpings tingsrätt.

”Tingsrätten konstaterar vidare att den misstänktes förklaring till varför (den bekanta) skulle ta på sig något (vän 1) har gjort framstår som långsökt. Meddelandet skickades i nära anslutning till händelsen, långt före att de inblandade hördes av polis. Sammantaget anser tingsrätten att det är utrett att den misstänkte ringt samtalet och att det fått de följder som åklagaren påstått. Han ska därför dömas för olaga hot och falskt larm”, går att läsa i domen.

Eksjöbon döms till ungdomsvård för olaga hot och falskt larm. Han ska dessutom betala en avgift till brottsofferfonden, då han döms för ett brott där fängelse finns i straffskalan.