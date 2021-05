VBK inleder mot mästarna – så spelas Svenska Cupen

Lidköping har stått värld för Svenska cupen under de senaste tio åren. Turneringen har avgjorts under en helg där matchtiderna varit förkortade, men i vintras öppnade ligachefen Per Selin för att upplägget skulle kunna förändras.

Så blir det dock inte redan till årets upplaga. Den kommer att spelas på samma sätt som tidigare år.

– Planen är att det ska vara likvärdigt som föregående år. Vi hade tankar att förändra men med tanke på att det är 16 lag i elitserien och ett VM insprängt i oktober så är det svårt att få ihop agendan, sa Selin till Bandypuls för några dagar sedan.

Nu bekräftar även arrangörsklubben Villa Lidköping på sin hemsida att de kommer att stå värld även i årets upplaga, som avgörs 1-3 oktober.

För Vetlanda BK blir det cupspelet en rejäl prövning. Redan i öppningsmatchen ställs man mot regerande cupmästarna samt svenska mästarna Villa Lidköping.

I samma grupp finns även Västerås, som landat starka värvningar under våren, samt Edsbyn. De två främsta lagen i varje grupp tar sig vidare till semifinalspelet.

Gruppindelningen i Svenska cupen:

Grupp A: Villa Lidköping, Edsbyns IF, Västerås SK, Vetlanda BK

Grupp B: AIK, Sandvikens AIK, IFK Vänersborg, IK Sirius

Spelschema:

Fredag 1/10:

12.00: Villa Lidköping BK – Vetlanda BK

14.00: Edsbyns IF – Västerås SK

15.45: AIK – IK Sirius

18.15: Sandvikens AIK – IFK Vänersborg

20.00: Västerås SK – Villa Lidköpings BK

21.45: Vetlanda BK – Edsbyns IF

Lördag 2/10:

10.00: IFK Vänersborg – AIK

12.00: IK Sirius – Sandvikens AIK

13.45: Villa Lidköpings BK – Edsbyns IF

15.45: Vetlanda BK – Västerås SK

17.30: IFK Vänersborg – IK Sirius

19.15: AIK – Sandvikens AIK

Söndag 3/10:

09.00: Semifinal 1, A:1 – B:2

11.00: Semifinal 2, B:1 – A:2

16.00: Final