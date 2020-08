Vetlanda BK-profilen får specialroll i nykomlingen: ”Ett jättetillskott”

Efter tre år i division 1 är Jönköping Bandy tillbaka på allsvensk nivå till säsongen 2020/2021. Inför en vinter som nykomling på landets näst högsta nivå har klubben förstärkt sin ledarstab med en extraresurs. Och det handlar inte om vem som helst.

Den tungt meriterade bandyprofilen Kent Edlund, med flera år och tunga meriter i Vetlanda, är nämligen personen som den här vintern ska finnas tillgänglig som ett bollplank för ledarduon Tobias Asplund och Daniel Lindh.

– Jag och Kent har känt varandra i 25 år lite drygt och jag har tjatat på honom i några år nu om att han ska vara med här som tränare, men det har han ihärdigt tackat nej till, säger JB:s huvudtränare Tobias Asplund och fortsätter:

– Men vi pratades vid på nytt i våras och vände och vred lite på det. Kent funderade på om vi skulle kunna köra in lite nya grejer när det gäller vår teambuilding. Hur vi arbetar med våra värderingar och målsättningar, hur vi är som grupp och hur vi ska fungera som en grupp för att bli bättre. Tanken är nu att vi ska börja med den biten och att Kent är med på den delen. Samtidigt ska han också fungera som ett bollplank åt oss.

Tobias Asplund tror att Kent Edlunds kunskaper kan bli viktiga att ta del av nu när spel i en tuff serie med flera starka motståndarlag väntar.

– Vi spelade inte någon dålig bandy i fjol, men nu blir det helt klart ett snäpp upp. Jag har inte varit tränare i allsvenskan förut och det är klart att det blir ett steg upp jämfört med ettan. Så för mig som tränare är det en fantastisk möjlighet att kunna vädra tankar och bolla idéer med Kent. Det är ett jättetillskott för mig.

Den nu 61-årige Kent Edlund hade en lysande karriär som bandyspelare. Han var med och vann tre SM-guld med Vetlanda BK 1986, 1991 och 1992, VM-guld med Sverige 1987 och har dessutom ett guld från ”lilla-VM”, som avgjordes i Ryssland, på meritlistan.

Som tränare har han varit verksam i klubbar som Vetlanda BK, Hammarby och Villa Lidköping. Edlund slutade som tränare i Villa Lidköping efter säsongen 2010/2011 men berättar att han efter det har följt bandyn noga och att han de senaste åren förmodligen sett fler matcher än vad han gjorde som aktiv tränare.

Framför allt har han följt sonen Christoffer Edlunds framfart på isen. Den 33-årige storskytten representerar numera Villa Lidköping, har tidigare varit proffs i ryska Jenisej och har också ett förflutet i Vetlanda BK och Sandviken.

Sedan 2001 har Kent Edlund bott i Jönköping – men det är först nu som han på allvar kommer att bli involverad i Jönköping Bandy. Om än inte med skridskorna på.

– Det är inte så att jag kommer att vara med på isen och vara med Tobias och coacha, det sköter han så bra själv. Jag kommer att vara en resurs till ledarteamet och jag tror att det kan vara bra att ha någon vid sidan om att vända sig till.

– När jag var tränare i Villa hade vi en mental coach för ledarna exempelvis och det var oerhört bra, för man kör fast ibland. Det kan vara tufft att vara tränare, oavsett vilken nivå man är på, säger Kent Edlund, som i sin nya roll framför allt ser fram emot att jobba med gruppdynamiken i laget och med ledarskapsutveckling. Något han säger att han brinner för.

– Det vi är överens om är att vi ska hålla i några större dragningar under säsongen och vi börjar med det på lördag. Det kommer att bli ett fyra till fem timmar långt pass där vi ska sätta upp målsättningar och komma fram till vad vi vill uppnå som lag. Det handlar om vad vi vill få ut av träningarna på försäsongen, på matcher under försäsongen, på träning under seriesäsong och vad vi ska ha för mål i matcherna under en säsong som kommer att bli en stor utmaning. Vi kommer sedan att göra en utvärdering strax innan serien drar igång, en halvtidsgenomgång och sedan en slutlig utvärdering när säsongen är över.

En ny bandyvinter nalkas och Kent Edlund ser fram emot att få ge sig i kast med sina nya uppgifter.

– Ja, det här kommer att bli jätteroligt, säger han med ett leende.

LÄS MER: JB:s glädjebesked: Tränaren stannar kvar