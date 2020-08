Viktig påskrift för NIF – som hoppas på fler: ”Han är alltid välkommen”

Redan förra säsongen hoppade Henrik Esserius in och stöttade upp Nässjö IF när det krisade. Totalt blev det sex matcher i allsvenskan för den rutinerade försvararen som fick mersmak efter comebacken.

Tidningen skrev redan i våras att 36–årige Esserius fanns med under försäsongen och att mycket talade för en comeback fullt ut till vintern. Nu är även ett kontrakt påskrivet och klart.

– Det är kul att han hakar på. Han har varit med och kört fysträningen hela tiden från start. Han ser stark ut, säger NIF–tränaren Patrik "PG" Gustafsson Thulin.

Därmed får NIF in välbehövlig rutin och en stark defensiv pjäs i det unga lagbygget.

– Han är stark defensivt och lugn med bollen. Det kommer vara viktigt när vi ska bygga vårt spel, säger "PG".

Om Esserius blir sista pusselbiten in i truppen återstår att se. NIF har fortfarande inte gett upp hoppet om att kunna skriva nytt kontrakt med Gustav Enhagen.

Mycket har pekat mot en Stockholmsflytt för Enhagen men än så länge finns han kvar på Höglandet.

– Sista ordet är inte sagt där. Än är han kvar i stan i alla fall. Vi har förhoppningar om att behålla honom men det dröjer nog några veckor till innan vi vet hur det blir, säger "PG".

Har han varit med och tränat med laget?

– Han har gjort några pass och är alltid välkommen. Det är en grym spelare och en bra kille. Det finns många alternativ till platser för honom att spela på. Nu har han varit back de senaste åren men han skulle även kunna användas högre upp i banan.

Nässjö IF gick på is i hockeyhallen den här veckan och närmar sig första testet på stor is. Den 5 september spelar NIF första träningsmatchen i Lidköping Sparbanken Arena.

Det blir dock inte mot Stabaek som var planen från början. Nytt motstånd blir istället Lidköpings AIK.